Глава "Яндекса" Аркадий Волож может продать часть своих акций

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Директор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож совместно с семейным трастом, созданным в рамках процесса по внесению изменений в структуру корпоративного управления компанией, может продать часть своих акций в течение года. Об этом сообщается в уведомлении компании.

"Основатель и гендиректор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож совместно с семейным трастом [создан в рамках реструктуризации компании] намереваются продать ограниченное количество акций компании в соответствии с планом торговли акциями <...> Продажа акций класса А может начаться 23 января 2020 года или после этой даты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти договоренности призваны облегчить продажу небольшой части коллективной доли в компании, принадлежащей Воложу и семейному трасту, со временем. Предлагаемые продажи являются частью долгосрочной стратегии Воложа по диверсификации активов и ликвидности.

По данным компании, Волож непосредственно владеет 456 596 акциями класса А, которые были выпущены при расчете акционерного вознаграждения, а также опционами на покупку приблизительно 150 000 акций класса А, которые подлежат передаче в собственность до 1 января 2021 года. Кроме того, траст "ЛАСТАР Траст", учрежденный Воложем в январе 2020 года, владеет примерно 32,2 млн акций класса В. Совокупные активы Воложа и семейного траста вместе составляют приблизительно 9,9% от уставного капитала компании и приблизительно 48,6% от права голоса в уставном капитале компании.

"Волож и семейный траст могут продать в течение следующих 12 месяцев в общей сложности до 2 029 580 акций класса А, находящихся в настоящее время в обращении, а также акции класса А, которые будут выпущены при реализации находящихся в обращении опционов, и до 1 422 984 акций класса А, которые будут выпущены при конвертации части акций класса В, принадлежащих семейному трасту", - говорится в сообщении.

Если максимальное количество акций будет продано, то семейный траст будет по-прежнему владеть приблизительно 30,8 млн акций класса В, что составит приблизительно 9,3% от размещенного акционерного капитала компании и приблизительно 47,2% от права голоса в размещенном акционерном капитале компании. В связи с недавней реструктуризацией структуры корпоративного управления компании, которая была одобрена акционерами в декабре 2019 года, Аркадий Волож и его семейный траст договорились не продавать 30,6 млн акций класса В (что составляет 95% от общего количества акций класса В, принадлежащих семейному трасту) до 1 января 2022 года. Акции класса В, которые могут быть проданы в соответствии с планом, составляют приблизительно 4,4% от общего количества акций класс В.