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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

В Boeing заявили, что у самолетов 737 MAX не выявлено новых технических проблем

Компания рассчитывает на возобновление эксплуатации самолетов этой серии к середине 2020 года
Boeing 737 MAX REUTERS/Lindsey Wasson
Описание
Boeing 737 MAX
© REUTERS/Lindsey Wasson

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Уведомление корпорации Boeing о том, что она рассчитывает на возобновление эксплуатации самолетов серии 737 MAX к середине текущего года не связано с выявлением каких-либо новых технических проблем с этим самолетом. Как сообщило в среду информационное агентство Reuters, об этом заявил на конференции Airline Economic в Дублине представитель Boeing Даррен Халст.

"Это не связано с какими-либо новыми техническими проблемами, - сказал он. - Это просто наша оценка всего процесса, темпов продвижения вперед и возможных сроков".

Ранее телекомпания CNBC со ссылкой на источники назвала июнь-июль 2020 года в качестве предполагаемого срока возобновления полетов самолетов данной серии. Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Теги
СШАЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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