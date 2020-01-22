Цена нефти Brent опустилась ниже $63

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,54 % - до $62,95 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:03 мск.

В последний раз стоимость нефти находилась ниже $63 за баррель 6 декабря 2019 года.

По состоянию на 21:17 мск, стоимость нефти марки Brent замедлила снижение до 1,92 %, торгуется на уровне 63,35 доллара за баррель. В свою очередь, нефть марки WTI подешевела на 2,48 %, до $56,93 за баррель.

Ранее в среду агентство Reuters со ссылкой на материалы Goldman Sachs сообщило, что распространение нового коронавируса может повлечь за собой падение спроса на нефть и снижение цен примерно на $3 за баррель,

По данным экспертов, потенциальное влияние для глобального нефтяного рынка может составить в среднем 260 тыс. баррелей в сутки. Только на фоне сокращения потребления авиатоплива спрос на нефть может упасть на 170 тыс. баррелей в сутки.

Первые случаи заболевания неизвестным ранее коронавирусом 2019-nCoV произошли в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. В Китае число погибших от пневмонии, вызванной 2019-nCoV, уже увеличилось до 17 человек. Зафиксированы случаи заражения за пределами Китая: в Таиланде, Японии и Республике Корея.