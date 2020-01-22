United Airlines не ориентируется на возобновление полетов 737 MAX с середины 2020 года

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Авиакомпания United Airlines не рассчитывает на то, что сможет возобновить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX в намеченные корпорацией Boeing срокам - к середине 2020 года. Об этом сообщил в среду телеканал CNBC со ссылкой на президента авиаперевозчика Скотта Керби.

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По словам Керби, United Airlines прорабатывает свой, отличный от Boeing, график возобновления полетов самолетов данной серии. Как напоминает телеканал, две другие крупные американские авиакомпании - American Airlines и Southwest Airlines - должны опубликовать квартальные отчеты 23 января. Очевидно, что оба авиаперевозчика последуют примеру United Airlines. Это значит, что пассажиры второй сезон летних отпусков подряд не смогут пользоваться экономичными Boeing 737 MAX.

Boeing во вторник информировала, что надеется приступить к возобновлению эксплуатации самолетов данной серии в середине 2020 года. Компания не исключила, что ход сертификации 737 MAX, модернизированных с учетом катастроф в Эфиопии и Индонезии, может обусловить корректировки упомянутого выше срока.

Газета The Wall Street Journal в декабре прошлого года информировала, что Федеральное авиационное управление (ФАУ) США сертифицирует новое программное обеспечение и учебные курсы для пилотов указанных самолетов в феврале или в марте. Это, по мнению газеты, означало, что полеты лайнеров могли возобновиться в США весной.