США рассчитывают завершить торговые переговоры с Великобританией за год

ЛОНДОН, 25 января. /ТАСС/. Администрация США рассчитывает на то, что ей удастся за год завершить переговоры с Великобританией о заключении нового торгового соглашения. Об этом в субботу заявил министр финансов США Стивен Мнучин, выступая в лондонском Королевском институте международных отношений.

"Я настроен довольно оптимистично, - сказал Мнучин, слова которого приводит агентство Reuters. - Мы пытаемся добиться того, чтобы переговоры были завершены в течение года, поскольку все мы полагаем, что это важно для обеих сторон".

Министр заявил, что соглашение о свободной торговле между Великобританией и США позволит существенно увеличить товарооборот между двумя странами. Он также выразил надежду на то, что стороны смогут одновременно работать над широким кругом тем, чтобы ускорить переговоры. При этом министр добавил, что для завершения переговоров с США Соединенному Королевству будет необходимо уладить ряд вопросов в отношениях с ЕС после Brexit. Однако Мнучин не считает, что из-за этого заключение американо-британского соглашения займет больше времени.

На этой неделе Мнучин провел несколько встреч в Лондоне и Давосе с главой британского Минфина Саджидом Джавидом. По его словам, одной из тем субботней встречи в британской столице был налог на деятельность компаний цифровой отрасли. Цифровой налог, который Великобритания планирует ввести с апреля, прежде всего коснется американских технологических гигантов, включая Amazon, Google и Facebook.