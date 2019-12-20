Brexit все ближе: парламент Великобритании голосует о выходе из Евросоюза

После урегулирования большинства второстепенных вопросов споры вокруг Brexit касались в основном будущего Северной Ирландии. Стороны сходились на том, что возвращение сухопутной границы между этим регионом и Республикой Ирландия не устраивает никого. Однако оставаться в едином таможенном пространстве с ЕС Лондон тоже отказывался: это обессмыслило бы Brexit. Борис Джонсон нашел выход из щекотливого положения. Сделка, заключенная им, предполагает установление пунктов таможенного контроля не на границе Великобритании, а в глубине территории: в северо-ирландских портах, куда прибывают товары из центра страны.

Предполагается, что там их поделят на две группы: предназначенные для поставок в соседнюю Республику Ирландия и нет. Поскольку гарантировать, что товары не пересекут границу, невозможно, те из них, которые имеют экспортный потенциал, пометят как "рискованные" и обяжут платить за них таможенные сборы Евросоюзу. Если же "рискованный" товар до Ирландии так и не доберется, деньги возвратят предпринимателям.

Brexit по Джонсону устраивает далеко не всех: раздаются голоса, что он вносит разделение внутрь Соединенного Королевства. Однако другие варианты договора, по которым часть европейских правил и ограничений продолжила бы действовать и после номинального выхода из ЕС, пользовались еще меньшей популярностью, поскольку сводили на нет изначальную идею — "отделиться" от ЕС.