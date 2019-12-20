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Brexit все ближе: парламент Великобритании голосует о выходе из Евросоюза

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo/Alberto Pezzali
Больше никаких проволочек. На этот раз Лондон действительно хлопнет дверью.

Британский парламент 20 декабря готовится одобрить во втором чтении сделку с Европейским союзом, заключенную в октябре премьер-министром Борисом Джонсоном. Документ предусматривает выход из единого пространства ЕС в самые краткие сроки: уже с 31 января 2020 года. Затем должен последовать переходный период, когда на Соединенное Королевство будет распространяться часть прежних правил и ограничений. Однако и его Лондон намерен свести к минимуму: ограничить 12-месячным сроком.

Напомните, что происходило вокруг Brexit в последние месяцы?

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Переговоры между Лондоном и 27 европейскими державами стартовали вскоре после референдума по Brexit в июне 2016 года и продлились больше трех лет. В октябре 2018 года премьер Великобритании Тереза Мэй согласовала с ЕС первый вариант договора о выходе. Однако парламент Соединенного Королевства несколько раз отказался ратифицировать сделку.

Потерпев поражение, Мэй подала в отставку, ее место с июля занял сторонник быстрого разрыва с Евросоюзом Борис Джонсон. В октябре 2019 года он представил свой вариант соглашения и вновь не сошелся во мнениях с депутатами. Они одобрили сделку в первом чтении, но отказались поддержать краткие сроки выхода из ЕС, на которых настаивал премьер. Джонсон добился роспуска парламента. На новых выборах его сторонники одержали убедительную победу: получили 365 депутатских мест из 650. Теперь, опираясь на устойчивое большинство, глава кабинета готовится провести в жизнь свое видение отношений между ЕС и Великобританией.

На каких условиях договорились Джонсон и ЕС?

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После урегулирования большинства второстепенных вопросов споры вокруг Brexit касались в основном будущего Северной Ирландии. Стороны сходились на том, что возвращение сухопутной границы между этим регионом и Республикой Ирландия не устраивает никого. Однако оставаться в едином таможенном пространстве с ЕС Лондон тоже отказывался: это обессмыслило бы Brexit. Борис Джонсон нашел выход из щекотливого положения. Сделка, заключенная им, предполагает установление пунктов таможенного контроля не на границе Великобритании, а в глубине территории: в северо-ирландских портах, куда прибывают товары из центра страны.

Предполагается, что там их поделят на две группы: предназначенные для поставок в соседнюю Республику Ирландия и нет. Поскольку гарантировать, что товары не пересекут границу, невозможно, те из них, которые имеют экспортный потенциал, пометят как "рискованные" и обяжут платить за них таможенные сборы Евросоюзу. Если же "рискованный" товар до Ирландии так и не доберется, деньги возвратят предпринимателям.

Brexit по Джонсону устраивает далеко не всех: раздаются голоса, что он вносит разделение внутрь Соединенного Королевства. Однако другие варианты договора, по которым часть европейских правил и ограничений продолжила бы действовать и после номинального выхода из ЕС, пользовались еще меньшей популярностью, поскольку сводили на нет изначальную идею — "отделиться" от ЕС.

И все-таки, для чего он был нужен, Brexit?

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В своей речи перед парламентом 19 декабря Борис Джонсон объявил о начале золотого века для Великобритании. Премьер уверен, что выход из ЕС позволит стране выстроить гораздо более выгодные торговые отношения с главными игроками на мировом рынке, начиная с США. Президент этой страны Дональд Трамп — горячий сторонник Джонсона. С 2017 года Белый дом обещает Великобритании крайне выгодное торговое соглашение. Единственное условие: поскорее выйти из ЕС.

Другая идея, лежащая в основе Brexit, — стремление поставить под контроль массовую миграцию. Основополагающий принцип ЕС — свободное перемещение капиталов и людей. За время пребывания в Евросоюзе в Великобританию прибыли и обосновались там миллионы выходцев из Восточной Европы. Радикальный разрыв с Евросоюзом позволит Лондону ввести в приемлемое русло не поддающийся контролю миграционный поток.

Евросоюз и Британия больше не друзья?

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Вряд ли так. Даже после Brexit Соединенное Королевство остается членом НАТО, а кроме того, важнейшим партнером остальных стран Евросоюза. 49% внешнеторгового оборота Великобритании приходится именно на них. Поэтому главная задача Лондона на ближайшие месяцы — заключить привилегированное торговое соглашение с Евросоюзом, которое пришло бы на место прежнего свободного перемещения людей и капиталов внутри ЕС.

По сделке, одобренной Джонсоном, после Brexit Соединенному Королевству предстоит "переходный период", отведенный на поиски нового компромисса, на этот раз торгового. Однако сам премьер настаивает на жестких сроках: переговоры он намеревается завершить до конца 2020 года. В течение этого времени Лондон продолжит отчислять деньги в бюджет ЕС и признавать над собой юрисдикцию Европейского суда в Люксембурге. Однако спустя 12 месяцев снимет с себя и эти обязательства, причем независимо от того, удастся ли договориться. Таким образом, Соединенному Королевству вновь угрожает Brexit без сделки, только в ослабленной форме: Brexit без коммерческой сделки.

Можно ведь и без торгового договора, не так ли?

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Абсолютно. Соединенное Королевство и страны ЕС входят в ВТО. По стандартам этой организации они и будут торговать, если не сумеют договориться. Подобный исход весьма вероятен: в Евросоюзе сроки, установленные Джонсоном, называют чрезвычайно сжатыми. С течением времени торговый договор, скорее всего, заключат, но когда это случится, прогнозировать невозможно.

 

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