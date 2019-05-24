"Железная леди" поневоле. Какой мы запомним эпоху Терезы Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что покинет пост 7 июня. Политик уходит со слезами на глазах, потеряв поддержку своего окружения и так и не осуществив самое главное дело в ее карьере — Brexit. ТАСС изучил биографию Мэй, ее путь к премьерству и попытки вывести страну из ЕС. Происхождение, образование Тереза Мэй родилась 1 октября 1956 года в Истборне (графство Сассекс) в семье англиканского священника (девичья фамилия — Брейзьер). Училась в престижных частных школах, окончила Колледж Санкт-Хью Оксфордского университета, где в 1977 году получила степень бакалавра в области географии. Карьерный путь В 1977–1983 годах была сотрудником Банка Англии, а в 1985–1997 годах — консультантом в международной Ассоциации систем клиринговых платежей. В 1986–1994 годах работала в управлении лондонского района Мертон. Занималась вопросами образования, жилищного строительства, была пресс-секретарем, заместителем руководителя.

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С 1997 года неоднократно избиралась в Палату общин (нижняя палата парламента Великобритании) от Консервативной партии. В 1999 году вошла в состав "теневого кабинета" консерваторов, заняв пост министра образования и занятости, в 2001–2002 годах была "теневым" министром транспорта. В 2002–2003 годах — председатель Консервативной партии (в отличие от лидера, которому принадлежит главная роль в руководстве партии, председатель занимается организационными вопросами). Мэй стала первой женщиной на этом посту. В 2003 года вошла в состав Тайного совета, консультативного органа при королеве Великобритании. До 2010 года вновь занимала разные посты в "теневом" кабинете: министр транспорта и министр продовольствия и экологии (2003–2005); министр культуры, СМИ и спорта (2005); министр труда и пенсий (2009–2010). В 2005–2009 годах — "теневой" лидер Палаты общин. В мае 2010 года по итогам парламентских выборов глава Консервативной партии Дэвид Кэмерон сформировал с партией "Либеральные демократы" коалиционное правительство, в котором Мэй получила два министерских поста — внутренних дел и по делам женщин и равноправия (вторую должность занимала до 2012 года). После выборов в 2015 году в однопартийном кабинете Кэмерона сохранила должность главы МВД. Мэй — вторая женщина в истории страны на этой должности после Джеки Смит (2007–2009). Против миграции и усыновления детей ЛГБТ-парами. За войну в Ираке и курение в общественных местах Мэй всегда занимала жесткую позицию в отношении иммиграции. Так, в 2011 году ее ведомство приняло решение разрешать квалифицированным специалистам из других стран оставаться в стране вместе c семьями после истечения срока рабочей визы лишь при условии заработка не менее £35 тыс. в год, что примерно соответствовало средней зарплате по стране. В разные годы Мэй выступала против запрета на курение в общественных местах, а также против предоставления прав на усыновление детей представителям сексуальных меньшинств (при этом поддерживает однополые браки). В марте 2003 года она проголосовала (как и большинство членов парламента) за участие Великобритании в боевых операциях в Ираке, а в марте 2011 года — в военно-воздушной операции по обеспечению бесполетной зоны в Ливии, где шла гражданская война. В декабре 2015 года Мэй поддержала предложение правительства по нанесению авиаударов британскими ВВС по целям боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии. Премьерство: надежды на Brexit и крупнейшие поражения 23 июня 2016 года состоялся референдум по вопросу о членстве Великобритании в Евросоюзе, на котором большинство британцев проголосовали за выход из организации. На следующий день Дэвид Кэмерон, выступавший за сохранение страны в составе ЕС, заявил об отставке. После этого Мэй выдвинула свою кандидатуру в качестве его преемника на посту лидера Консервативной партии и — автоматически — премьер-министра. Как и Кэмерон, Мэй была сторонницей сохранения членства страны в ЕС. 11 июля она была избрана лидером партии, а 13 июля вступила в должность премьер-министра. Она — вторая женщина в истории Великобритании, возглавившая правительство, после Маргарет Тэтчер (1979–1990). Главной задачей Мэй на новом посту стала подготовка переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit). Намереваясь заручиться поддержкой населения перед их началом, она инициировала досрочные выборы, которые состоялись 8 июня 2017 года. Однако в результате консерваторы потеряли абсолютное большинство, получив 318 депутатских мандатов в 650-местной Палате общин. Мэй удалось сохранить свой пост, однако эксперты назвали выборы провальными для нее.

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Сначала Мэй проводила политику "жесткого" Brexit (выход страны из европейского рынка и таможенного союза), затем отступила от нее. В частности, по предложению ЕС согласилась на заключение с сообществом соглашения об ассоциации, которое предполагает создание зоны свободной торговли между Великобританией и ЕС. Это решение было подвергнуто острой критике со стороны консерваторов-евроскептиков, так как, по их мнению, оно приведет к "контролю Евросоюза над большими секторами британской экономики". В знак несогласия с действиями Мэй свои посты покинули глава МИД Борис Джонсон и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис. Соглашение по Brexit, одобренное Евросоюзом 25 ноября 2018 года, вызвало недовольство как у консерваторов, так и у оппозиционной Лейбористской партии. Основные претензии были связаны с тем, что решение главного вопроса — о будущей границе между Северной Ирландией и Ирландией — было отложено на переходный период, до 1 июля 2020 года. Вновь последовала череда отставок (в общей сложности из правительства ушли свыше 20 министров и их заместителей). На фоне недовольства ведением Мэй переговоров по Brexit ряд консерваторов инициировал голосование в парламентской фракции по вотуму недоверия премьеру. Оно состоялось 12 декабря 2018 года. Чтобы сохранить пост, Мэй требовалась поддержка 158 депутатов, однако за нее отдали свои голоса 200 человек. После голосования Мэй заявила, что на парламентские выборы в 2022 году для партии будет "лучше пойти с другим лидером". 16 января 2019 года голосование по вотуму недоверия прошло в Палате общин. Оно было инициировано лидером лейбористов Джереми Корбином после того, как 15 января палата с перевесом в 230 голосов отвергла соглашение по условиям Brexit. Это стало крупнейшим поражением в парламенте британского премьера в истории страны. Тем не менее большинство депутатов (325) выразили правительству Мэй поддержку (за недоверие — 306). 27 марта 2019 года Мэй пообещала однопартийцам уйти в отставку, если они поддержат соглашение об условиях Brexit от 25 ноября. После того как британские депутаты трижды отвергли соглашение о Brexit, Евросоюз перенес дату выхода королевства из организации с 29 марта на 31 октября 2019 года. 21 мая Мэй предложила вновь вынести сделку по Brexit на рассмотрение парламента. Предполагалось, что в случае ее принятия депутаты смогут проголосовать за проведение второго референдума по выходу королевства из ЕС (ранее Мэй неоднократно отвергала эту возможность). Намерения премьера вызвали новую волну недовольства в кабинете. Согласно опросам социологической службы National Centre for Social Research в конце марта 2019 года, 85% сторонников сохранения членства страны в ЕС считали, что правительство Мэй проводит неудачную политику в отношении Brexit, такую же оценку дают 80% евроскептиков. Позиция в отношении России Мэй называет Россию главной страной, которая пытается подорвать международную систему правил.