Джонсон добился своего. Cудьбу Brexit решат досрочные выборы в британский парламент

ЛОНДОН, 30 октября. /ТАСС/. Досрочные парламентские выборы пройдут в Великобритании 12 декабря. Это стало понятно после того, как Палата общин британского парламента во вторник вечером приняла соответствующий законопроект, предложенный консервативным правительством.

Инициатором билля вновь выступил премьер-министр страны Борис Джонсон. С четвертой попытки он добился-таки поставленной цели - через обновление состава Палаты общин положить конец "парламентскому параличу", вызванному спорами об условиях выхода страны из состава ЕС.

После того, как на стороне премьера выступили "Либеральные демократы" и Шотландская национальная партия (ШНП), рассчитывающие укрепить свои позиции, предложение кабмина пришлось поддержать и лейбористам, до этого трижды блокировавшим попытки Джонсона провести парламентские выборы вне очереди. Британское правительство празднует редкую для себя победу после двенадцати поражений, которое оно потерпело в парламенте со времени прихода к власти в июле этого года. Проведя досрочные выборы, премьер-министр, партия которого не имеет сейчас даже рабочего большинства в Палате общин, рассчитывает вывести из тупика ситуацию с Brexit. Как утверждает Джонсон, парламент в своем нынешнем составе просто не даст ему утвердить достигнутую еще 17 октября сделку с Брюсселем и будет требовать все новых и новых отсрочек.

Вместе с тем, хотя личный рейтинг Джонсона остается высок, а опросы общественного мнения обещают тори уверенную победу над лейбористами, глава правительства рискует повторить судьбу своей предшественницы Терезы Мэй, которая по итогам досрочных выборов 2017 года лишь ослабила позиции правящей партии вместо того, чтобы укрепить их.

Долгожданная победа

Во вторник в ходе вечернего голосования проведение досрочных выборов поддержали 438 народных избранников, тогда как против высказались всего 20 депутатов (при 181 воздержавшемся). Для того, чтобы назначить выборы, Джонсону было достаточно всего 320 голосов, так как его законопроект был призван обойти действующие законодательные ограничения, из-за которых провалились три предыдущие попытки кабмина провести выборы вне очереди.

Правительству также удалось избежать принятия невыгодных для него поправок к закону. До голосования не были допущены поправки об участии в выборах проживающих в королевстве граждан других стран ЕС и понижении избирательного возраста. Поправку о переносе даты выборов с 12 на 9 декабря, по которой Палата общин все же проголосовала, кабмину при поддержке нескольких оппозиционных парламентариев удалось отклонить.

Чтобы выборы состоялись в оговоренный срок, парламент должен быть распущен для проведения избирательной кампании не позднее 6 ноября. Таким образом у Джонсона остается пять рабочих дней на то, чтобы билль прошел остающиеся этапы согласования. Утвержденный Палатой общин законопроект теперь должна рассмотреть Палата лордов, члены которой имеют право внести в него поправки и вернуть в нижнюю палату для нового чтения. Силу же закона билль приобретет только после того, как будет подписан королевой Елизаветой II.

Хотя некоторые политические обозреватели и опасаются, что билль могут ждать трудности в Палате лордов, ее одобрение по большей части - формальность. Все указывает на то, что документ будет утвержден в срок, и в декабре британцам предстоит в третий раз за четыре года отправиться на избирательные участки, чтобы обновить состав Палаты общин. Результаты первых с 1923 года декабрьских выборов станут известны 13 декабря.

Парализованный парламент

Необходимость проведения досрочных выборов назрела после возвращения Джонсона из Брюсселя, где ему удалось согласовать условия новой сделки с ЕС. В британском парламенте сложилась патовая ситуация: несмотря на то, что депутаты фактически одобрили проект достигнутого 17 октября соглашения с Евросоюзом, они отклонили предложение премьера рассмотреть и принять за три дня законопроект о Brexit, что сделало планы правительства оформить "развод" с ЕС до 31 октября практически неосуществимыми.

Из-за этого поражения Джонсону, который много раз заявлял о том, что не допустит нового переноса сроков выхода королевства из ЕС, пришлось отступиться от своего главного обещания избирателям и отправить главе Евросовета Дональду Туску письмо с просьбой о новой отсрочке Brexit. Премьер отметил, что действует не по своей воле, так как парламент связал ему руки. Евросоюз после некоторой паузы удовлетворил просьбу Лондона, одобрив перенос крайнего срока осуществления Brexit на 31 января.

Убедившись в том, что ему не удастся заручиться поддержкой необходимого числа депутатов, Джонсон временно снял с обсуждения билль о Brexit и сделал главной целью правительства досрочные выборы и обновление состава "парализованной палаты", которой глава британского Минфина Саджид Джавид дал прозвище "парламента-зомби". Премьер пообещал "действовать как таран" и день за днем выносить на рассмотрение Палаты общин вопрос о выборах, вынуждая оппозицию согласиться на открытое противостояние.

В понедельник правительство Джонсона не смогло набрать две трети голосов депутатов, чтобы назначить досрочные выборы согласно установленной процедуре. Закон о фиксированном сроке полномочий парламента от 2011 года требует, чтобы выборы поддержало квалифицированное большинство - не менее 434 из 650 депутатов. Сразу же после поражения Джонсон объявил, что вынесет на рассмотрение парламента билль, позволяющий обойти это ограничение и добиться проведения выборов простым большинством голосов. Неожиданная поддержка со стороны "Либеральных демократов" и ШНП, для которых сейчас выгодно проведение выборов, позволила премьеру добиться своего.

Решат ли выборы проблему Brexit?

Газета Financial Times приводит мнение бывшего главного партийного организатора ("кнута") Консервативной партии Эндрю Митчелла, заявившего, что предстоящие выборы могут еще больше усилить и без того глубокий раскол в обществе, вызванный темой Brexit. "Борис [Джонсон] проводит очень эффективные избирательные кампании, поэтому покуда он будет придерживаться современной политики сострадательного консерватизма, объединяющей всех тори, то, уверен, он будет на одной волне с электоратом. Но среди всех выборов, которые мы когда-либо видели, эти посеют больше всего розни, и разногласия [в британском обществе] будут шокирующе отчетливы", - сказал Митчелл.

Борис Джонсон, судя по всему, уже начал свою избирательную кампанию, которая, как и предположил Митчелл, может пройти под лозунгом объединения всех консерваторов. Так, во вторник стало известно, что правящая партия приняла обратно в свои ряды десять депутатов, которые в начале сентября были исключены из нее за то, что выступили против премьер-министра в ходе ключевого для него голосования. Среди принятых обратно в партию депутатов: внук Уинстона Черчилля Николас Соумс и экс-министр энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк. Большинство этих парламентариев намерены принимать участие в досрочных парламентских выборах.

При этом телеканал Sky News не исключил, что декабрьские выборы не станут последними в ближайшее время. По оценкам телеканала, если ни одна партия не получит достаточно депутатских мандатов, чтобы единолично сформировать правительство, то в законодательном органе сохранится та же самая ситуация "подвешенного парламента", как и в настоящий момент, и попытаться разрешить ее можно будет лишь посредством нового волеизъявления.

Пока опросы общественного мнения находятся на стороне действующего премьера. Согласно опубликованному на выходных опросу Opinium, проведенному по заказу газеты Observer, если бы выборы состоялись сегодня, то консерваторы получили бы поддержку 40% избирателей, а лейбористы - 24%. Впрочем, в последние годы опросы общественного мнения не раз доказывали свою низкую эффективность. В 2017 году, когда Тереза Мэй, объявила досрочные выборы, опросы предсказывали ей уверенную победу. Однако в итоге консерваторы, хотя и сохранили власть, потеряли большинство в парламенте, что в итоге из раза в раз приводило к тупику при голосованиях в Палате общин. Разрубить этот гордиев узел Джонсон и попытается под Рождество.