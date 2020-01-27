Путин поручил кабмину до 15 апреля обеспечить финансирование поручений по итогам послания

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение премьер-министру Михаилу Мишустину и правительству в срок до 15 апреля обеспечить финансирование исполнения поручений, необходимых для реализации послания Федеральному собранию. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим перечнем поручений, и при необходимости внесение изменений в федеральные законы "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", - говорится в тексте документа.

Соответствующий доклад Мишустин должен представить до 15 апреля, а затем отчитываться один раз в квартал.