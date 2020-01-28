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Титов считает справедливой часть предложений РСПП о санкциях бизнесу за валютные нарушения

Бизнес-омбудсмен назвал справедливыми предложения Российского союза промышленников и предпринимателей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов поддерживает часть предложений Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), связанных с либерализацией уголовной ответственности бизнеса за валютные и налоговые нарушения.

"Не согласиться с предложениями РСПП сложно, они вполне справедливы - в особенности в той части, которая относится к ответственности за невозврат валютной выручки. Когда правоохранителям дается очень широкий спектр действий - на выбор, вместо четкого ограниченного коридора, это всегда чревато использованием максимально жесткой меры из всех возможных", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Титова, в нынешнем проекте ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") все "вращается вокруг того, сможет ли следствие доказать, что организация изначально создавалась с преступным умыслом". "Если докажет, то от участия не смогут "увернуться" ни акционеры, ни члены совета директоров. А если не докажет, то степень их участия в компании становится вообще не важна", - добавил он.

Как сообщила ранее газета "Ведомости", в письме на имя главы Администрации президента РФ Антона Вайно предлагается предусмотреть в законопроекте о сокращении уголовных рисков для бизнеса возможность освобождения от уголовной ответственности за нарушения, связанные с невозвратом валютной выручки по предварительному сговору, если такие претензии фигуранту дела предъявлены впервые, а ущерб возмещен. Также в РСПП попросили отказаться от использования абсолютных сумм при определении оснований для привлечения к уголовной ответственности за неуплату налогов. Кроме того, союз предлагает расширить перечень лиц, которые не будут нести ответственность в случае, если холдинг, в котором они работают или акциями которого владеют, был признан организованной преступной группой.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в администрации президента на экспертном уровне изучают предложения РСПП.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичТитов, Борис Юрьевич
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