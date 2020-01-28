Минтруд: величина прожиточного минимума за IV кв. 2019 года не влияет на размер соцвыплат

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Величина прожиточного минимума за IV квартал не влияет на размер социальных выплат, поскольку за основу берется прожиточный минимум за II квартал предыдущего года. Об этом говорится в сообщении Минтруда, распространенном во вторник.

"Величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года не влияет на объем мер социальной поддержки граждан. Для обоснования устанавливаемого на федеральном уровне минимального размера оплаты труда, а также для установления размеров отдельных социальных выплат применяется величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал предыдущего года, как наиболее приближенная к среднегодовой величине прожиточного минимума", - говорится в сообщении.

Ранее Минтруд предложил установить прожиточный минимум за IV квартал 2019 года на уровне 10609 рублей на душу населения, 11510 рублей - для трудоспособного населения, 8788 рублей - для пенсионеров, 10383 рублей - для детей. Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале по отношению к третьему на 3,7% на душу населения. В III квартале он составил 11012 рублей на душу населения, снизившись с 11185 рублей во II квартале.