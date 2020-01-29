Индекс Dow Jones вырос на 187 пунктов после оглашения "сделки века"

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Фондовый рынок США отреагировал ростом основных индексов во вторник на оглашение плана палестино-израильского урегулирования, подготовленного администрацией президента США Дональда Трампа. Соответствующие данные размещены на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи.

План Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке. Максимально коротко (меньше 150 слов)

По состоянию на момент закрытия торгов в 16:00 по времени Восточного побережья США (00:00 мск), промышленный индекс Dow Jones вырос на 187,05 пункта (0,66%), до отметки 28722,85 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 32,61 пункта (1,01%), достигнув 3276,24 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 130,37 пункта (1,43%), до отметки 9269,68 пункта.

В минувший понедельник эти показатели значительно снижались ввиду опасений по поводу последствий для экономики вспышки в Китае пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Так, Dow Jones рухнул 446 пунктов (1,54%), до отметки 28543 пункта.