{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

В КНР пообещали обеспечить стабильность финансового рынка, несмотря на вспышку пневмонии

Заместитель главы Народного банка Китая Пань Гуншэн отметил, что его руководство уделяет особо пристальное внимание ситуации в стране в настоящее время

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Китайское правительство обеспечит абсолютную стабильность на валютно-финансовом рынке страны, невзирая на вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом заявил в субботу заместитель главы Народного банка Китая (НБК, Центробанк) Пань Гуншэн.

На эту тему
Китайский вирус vs мировая экономика. Как рынки переживают болезнь

"С 3 февраля возобновятся торги на финансовом рынке КНР. НБК обеспечит достаточную ликвидность и сохранит ее в рациональных пределах, усилит сдерживающие меры цикличного регулирования, будет поддерживать стабильный уровень процентных ставок на монетарном рынке", - приводит его слова сайт китайского ЦБ.

По словам Пань Гуншэна, руководство китайского Центробанка уделяет особо пристальное внимание ситуации в стране на фоне распространения пневмонии. Он подчеркнул, что в целях обеспечения всеобщей стабильности НБК задействует все имеющиеся в его распоряжении инструменты воздействия и будет поддерживать тесные контакты с ключевыми финансовыми институтами страны.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Из России в Абхазию начались поставки электроэнергии из-за энергодефицита
Предполагаемый объем поставок электроэнергии в 2020 году составит около 200 млн кВт/ч
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС