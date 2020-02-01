В КНР пообещали обеспечить стабильность финансового рынка, несмотря на вспышку пневмонии

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Китайское правительство обеспечит абсолютную стабильность на валютно-финансовом рынке страны, невзирая на вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом заявил в субботу заместитель главы Народного банка Китая (НБК, Центробанк) Пань Гуншэн.

"С 3 февраля возобновятся торги на финансовом рынке КНР. НБК обеспечит достаточную ликвидность и сохранит ее в рациональных пределах, усилит сдерживающие меры цикличного регулирования, будет поддерживать стабильный уровень процентных ставок на монетарном рынке", - приводит его слова сайт китайского ЦБ.

По словам Пань Гуншэна, руководство китайского Центробанка уделяет особо пристальное внимание ситуации в стране на фоне распространения пневмонии. Он подчеркнул, что в целях обеспечения всеобщей стабильности НБК задействует все имеющиеся в его распоряжении инструменты воздействия и будет поддерживать тесные контакты с ключевыми финансовыми институтами страны.