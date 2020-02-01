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Китайская вирусная пневмония

Китай отменил пошлины и налоги на импортные товары, используемые в борьбе с коронавирусом

Среди них - химические препараты, средства для дезинфекции, защитные маски, костюмы, машины скорой помощи, спецтранспорт для санитарно-эпидемиологических станций
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ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Министерство финансов, Главное таможенное управление и Главное налоговое управление КНР отменили пошлины, а также налог на добавленную стоимость и потребительский налог на импортную продукцию, которая используется в борьбе с пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном в субботу.

В нем отмечается, что к товарам соответствующей категории относятся химические препараты, средства для дезинфекции, защитные маски, костюмы и прочие принадлежности, машины скорой помощи, спецтранспорт для санитарно-эпидемиологических станций.

Как следует из заявления, соответствующее решение распространяется на все товары указанной категории, ввезенные в КНР с 1 января по 31 марта. Если пошлины и налоги за этот период уже уплачены, власти страны готовы оформить их возврат. Кроме того, упомянутые грузы будут пользоваться приоритетом при прохождении таможни.

 

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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