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Правительство отменило необоснованные требования в сфере аккредитации

Это постановление является первым правительственным актом, отменяющим обязательные требования постсоветского периода. В Минэкономразвития сообщили, что уже подготовлен новый проект регулирования

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об отмене с 1 января 2021 года постановлений и актов федеральных органов исполнительной власти, которые устанавливали излишние требования для тех, кто зарегистрирован в национальной системе аккредитации. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации и подписано во исполнение реформы "регуляторной гильотины" - отмены устаревших актов и излишних требований к бизнесу.

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Постановление является первым правительственным актом, отменяющим обязательные требования постсоветского периода. Среди них - требования проведения негосударственной экспертизы проектной документации и правила проведения сертификации с 1993 по 2003 год, которые были приняты еще для закона 1993 года. В пресс-службе Минэкономразвития рассказали ТАСС, что взамен отмененных требований подготовлен новый проект регулирования, который заменит действующий.

"Минэкономразвития России совместно с Росаккредитацией уже подготовлен проект новой структуры регулирования в сфере аккредитации, который в декабре 2019 года был одобрен отраслевой рабочей группой. Актуализированная структура нормативного регулирования в сфере аккредитации разработана с учетом современных тенденций и требований международных организаций в сфере аккредитации", - приводит слова главы Росаккредитации Алексея Херсонцева пресс-служба министерства.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.

В соответствии с механизмами "регуляторной гильотины" все требования к предпринимателям будут вноситься в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности как минимум раз в пять лет. Для реализации реформы правительство РФ разрабатывает соответствующие законопроекты. Также под "гильотину" попадут законы и постановления, принятые в самые первые годы советской власти и продолжавшие действовать до настоящего времени.

Национальная система аккредитация включает в себя органы по сертификации и испытательные лаборатории (центры), юридические лица и индивидуальные предприниматели, привлекаемые федеральными ведомствами к проверкам, эксперты и экспертные организации.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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