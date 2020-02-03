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Эксперты считают, что резкая девальвация в феврале рублю не грозит

В частности, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом финанс" Александр Осин прогнозирует курс в диапазоне 62,45-63,8 рубля за доллар
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Рубль сохранит тенденцию умеренного ослабления в перспективе февраля, однако резкая девальвация ему не угрожает, считают эксперты, опрошенные ТАСС.

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"В настоящий момент мы считаем, что "вирусная" угроза не достигла масштабов давления, способных привести к массовому оттоку капитала с развивающихся рынков, и из рублевых активов в частности, при реализации которых рубль мог бы перейти к более существенной девальвации в диапазоне 65-67 рублей за доллар", - сказал главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Кроме того, на ближайшем заседании ЦБ РФ 7 февраля регулятор может пойти на еще одно снижение ключевой ставки, что в определенной мере защитит рублевые активы от усиления распродаж. "Если рыночным настроениям удастся удерживаться от паники, курс рубля будет формироваться в диапазоне 62,5-64,7 рубля за доллар", - добавил эксперт.

В свою очередь аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом финанс" Александр Осин считает, что сегодня курс рубля поддерживает устойчивая политика стран - экспортеров ОПЕК+, которая сформирована в нефтегазовом сегменте.

"Рынок может получить в ближайшие дни информацию о переносе внеочередной сессии ОПЕК с марта на февраль, о чем на прошлой неделе заявляли в Министерстве энергетики Алжира. На этом фоне шансы роста курса рубля к доллару в ближайшие недели преобладают. Целевой диапазон закрытия февраля для курса доллара к рублю составляет 62,45-63,8 рубля", - пояснил эксперт.

Как отметили аналитики Nordea Markets, рубль вполне может стать лидером укрепления среди валют развивающихся стран, восстанавливаясь после резкого падения последних двух недель, в случае стабилизации ситуации с коронавирусом.

Негативные факторы для рубля

В краткосрочной перспективе негативное воздействие на рубль оказывает снижение спроса со стороны инвесторов на активы развивающихся стран на фоне опасений относительно распространения коронавируса в Китае, пояснила экономист "Ренессанс капитала" по России и СНГ Софья Донец. Кроме того, давление на рубль оказывает и снижение спроса на энергоносители.

Антон Покатович также отметил, что риски масштабной девальвации могут существенно возрасти в случае устойчивого движения нефтяных котировок к уровням $50 и ниже. Однако, основываясь на текущей фундаментальной картине нефтяного рынка, в период весны у нефти остаются шансы на восстановление к уровням $60 с дальнейшей повышательной динамикой, добавил он.

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