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Китайская вирусная пневмония

Торги на фондовой бирже в Нью-Йорке завершаются ростом основных индексов

При этом цена барреля нефти сорта WTI с поставкой в марте упала до $50,05 за баррель, а цена золота снизилась на до $1581,20 за унцию

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Индексы на Нью-йоркской фондовой бирже продемонстрировали в понедельник к концу дня позитивную динамику в связи со снижением опасений участников рынка по поводу последствий вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, для экономики.

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Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, индекс Dow Jones в понедельник к закрытию сессии вырос на 209 пунктов (+0,74%), до 28465. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 30 пунктов (+0,94%), до 3255, а индекс электронной биржи NASDAQ вырос на 134 пункта (+1,47%), до 9285.

Цена барреля нефти сорта WTI с поставкой в марте упала до $50,05 за баррель, а цена золота снизилась на 0,08%, до $1581,20 за унцию.

"Ценные бумаги пошли вверх, что может указывать на уверенность американских инвесторов в том, что вспышка не будет иметь серьезных последствий для темпов роста экономики США, - отметила в понедельник газета The Wall Street Journal. - В то же время цена нефти и акции компаний, действующих в Китае, резко понизились из опасений по поводу того, что вспышка будет и впредь влиять на вторую по масштабам экономику в мире, которая является крупным потребителем энергоносителей".

Телекомпания CNN​​​​​​, комментируя ситуацию на бирже, отметила, что "жесткие карантинные меры и ограничения на поездки, введенные как частными компаниями, так и правительственными ведомствами, породили надежды на то, что вспышку удастся сдержать".

Теги
СШАКитайская вирусная пневмония
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