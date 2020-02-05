{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Демократы заявили, что рост экономики США при Трампе не улучшил жизнь обычных граждан

Губернатор штата Мичиган Гретчен Уитмер отметила, что слова американского лидера о фондовом рынке не имеют значения, важно, что "миллионы людей с трудном сводят концы с концами"

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Экономические достижения США в последние годы не способствовали повышению уровня жизни обычных американцев. Об этом заявила во вторник губернатор штата Мичиган Гретчен Уитмер. Она представила ответ Демократической партии на ежегодное обращение "О положении страны", с которым выступил перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США президент Дональд Трамп.

На эту тему
Послание "О положении страны". История обращений президента США к Конгрессу

"Реальность такова, что не у всех в США есть работа, предполагающая оплату медицинских услуг, - сказал она. - На самом деле у многих такая работа, которая не позволяет покрывать ежемесячные расходы". "Не имеет значения то, что президент говорит о фондовом рынке, - подчеркнула Уитмер. - Важно, что миллионы людей с трудном сводят концы с концами. Или же у них совсем не остается денег в конце месяца после оплаты транспорта, выписанных им лекарств или выплат по кредитам на учебу".

"Американские трудящиеся страдают в моем штате, в соседнем Висконсине, в Огайо, в Пенсильвании и по всей стране, - сообщила губернатор Мичигана. - Зарплаты остались прежними, а выплаты руководителям компаний резко повысились".

"Когда президент говорит, что экономика сильна, то я спрашиваю, для кого она сильна", - отметила она. По мнению Уитмер, от снижения налогов при Трампе выиграли наиболее состоятельные граждане. "Сила американской экономики должна заключаться в ином", - сказала Уитмер. Она подчеркнула, что "экономика [США] не работает для трудящихся", однако демократы готовы это изменить.

Уитмер заявила, что демократы активно добиваются повышения минимальной оплаты труда в стране и выступают с законодательными инициативами, которые помогут снизить стоимость медицинского обслуживания. По ее утверждению, республиканцы соответствующие законопроекты блокируют.

Трамп в послании "О положении страны" заострил внимание на том, что экономика США в последние годы очень активно развивалась, имело место значительное повышение основных фондовых индексов. Американский лидер отметил, что уровень безработицы в стране сейчас чрезвычайно низкий.

Теги
СШАТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Власти Забайкалья помогут торговым сетям с закупкой фруктов и овощей в регионах РФ
Как сообщил министр экономика региона, ситуация с ценами на продукты на контроле
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС