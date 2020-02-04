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Послание "О положении страны". История обращений президента США к Конгрессу

4 февраля президент США Дональд Трамп обратится к Конгрессу с ежегодным посланием
Описание
© REUTERS/Jim Young

ТАСС-ДОСЬЕ: 4 февраля 2020 года президент США Дональд Трамп обратится к Конгрессу с ежегодным посланием "О положении страны". История этого мероприятия и посланий Дональда Трампа - в материале ТАСС.

Историческая справка

Послание "О положении страны" (State of the Union Address, буквально "послание о положении Союза", то есть штатов, образовавших США) - обращение президента Соединенных Штатов к Конгрессу. Его прообразом стала тронная речь, зачитываемая монархом Великобритании во время церемонии официального открытия новой сессии парламента. Согласно конституции 1787 года "президент периодически дает Конгрессу информацию о положении Союза и рекомендует к его рассмотрению такие меры, которые он сочтет необходимыми и целесообразными".

Впервые с подобным посланием перед законодателями 8 января 1790 года выступил первый президент Джордж Вашингтон, он же заложил традицию делать это ежегодного. Но уже в 1801 году президент Томас Джефферсон, считавший, что монархические обычаи не подходят демократической республике, направил свое обращение к Конгрессу в письменной форме. Обычай личного обращения главы государства был возрожден в 1913 году Вудро Вильсоном, при этом последующие президенты иногда возвращались к письменной традиции (последним был Джимми Картер в 1981 году). До 1935 года послание называлось "Ежегодное обращение президента к Конгрессу", затем Франклин Рузвельт дал ему современное название.

До 1934 года президент обращался к законодателям в декабре. Однако после принятия 20-й поправки к конституции, перенесшей начало работы Конгресса с марта на январь, ежегодные выступления стали проводиться в начале года, обычно в конце января. Исключения составляют годы вступления новоизбранного президента в должность. В связи с тем что инаугурация проходит 20 января, глава государства выступает перед законодателями в феврале. В этом случае обращение президента называют программной речью.

В 1986 году послание впервые было отложено. Это произошло в связи с катастрофой космического корабля "Челленджер". Второй раз выступление президента было перенесено в 2019 году на фоне приостановки работы федерального правительства. В этом году послание было отложено в связи со слушаниями в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа, инициированной демократическим большинством в Палате представителей.

Речь

В ежегодных посланиях президенты излагают свое видение ситуации в стране, обозначают приоритетные направления внешней и внутренней политики. Их речи рассматриваются как программы законодательной деятельности Конгресса.

Президент зачитывает послание на совместном заседании обеих палат Конгресса в присутствии судей Верховного суда, членов Объединенного комитета начальника штабов и членов кабинета. При этом один из министров отсутствует в зале, чтобы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций взять на себя управление страной (дежурный преемник - "назначенный выжить", designated survivor). Речь президента периодически прерывается аплодисментами, по количеству и продолжительности которых можно судить о популярности главы Белого дома. При этом практически никогда не аплодируют члены Верховного суда (что символизирует их независимость от законодательной и исполнительной власти).

Трансляция

Первым президентским посланием, которое транслировалось по радио, было обращение Кальвина Кулиджа в 1923 году, а по телевидению - Гарри Трумэна в 1947 году. В 1997 году видеообращение президента Билла Клинтона впервые было выложено в интернет, в 2002 году Джордж Буш - младший стал первым президентом, чья речь транслировалась в интернете в прямом эфире.

Согласно Nielsen Media Research, в 1993 году прямую трансляцию выступления Билла Клинтона смотрели 66,9 млн телезрителей - это абсолютный рекорд. Наихудший за последние 20 лет результат принадлежит Бараку Обаме - 31,3 млн зрителей в 2016 году. Обращение Дональда Трампа в 2017 году смотрели 47,74 млн человек, в 2018 году - 45,6 млн, в 2019 году - 46,8 млн.

Послания Дональда Трампа в 2017-2019 годах

28 февраля 2017 года президент США выступил с программной речью. В ней он обвинил администрацию Барака Обамы в том, что она оставила в наследство "серию трагических внешнеполитических катастроф". Президент заверил, что впредь Вашингтон будет уважать "суверенные права (других) стран, право всех стран прокладывать собственный путь" и отметил, что "Америка готова налаживать новые партнерства там, где общие интересы совпадают". Затронув проблематику взаимодействия с союзниками по НАТО, он подтвердил, что Вашингтон поддерживает альянс, однако собирается активно добиваться от его членов увеличения военных расходов. Трамп ни разу не упомянул Россию и Европейский союз, отдельно он остановился только на Израиле, пообещав укрепить "нерушимый альянс". Внутриполитическая часть выступления президента практически повторила его предвыборную программу - он заявил о планах вернуть миллионы рабочих мест и провести налоговую реформу, которая облегчит нагрузку как на бизнес, так и на средний класс. Он подтвердил намерение возвести стену на границе США с Мексикой для пресечения потока нелегальных мигрантов и призвал к отмене программы медицинского страхования, проведенной администрацией Обамы (известна как Obamacare).

30 января 2018 года Трамп заявил, что на международной арене США противостоят "режимы-изгои, террористические группировки и такие соперники, как Китай и Россия (больше РФ в послании не упоминалась), бросающие вызов" американским "интересам, экономике и ценностям". По его убеждению, США "должны модернизировать и заново отстроить свой ядерный арсенал" для сдерживания агрессии других стран. Президент пообещал сохранять давление на Иран, Кубу, Венесуэлу и КНДР. Во внутриполитической части послания Трамп заявил о продолжении политики по сокращению нелегальной иммиграции, отказе от программы Obamacare и напомнил об успехах в решении проблемы трудоустройства американцев (по его словам, с момента его вступления на пост президента, в США было создано более 2,4 млн рабочих мест).

5 февраля 2019 года проблемам мировой политики президент уделил значительно меньше внимания, чем внутриполитическим делам. В частности, объявил о проведении второго саммита США - КНДР (27-28 февраля, Вьетнам). РФ в своей речи Трамп упомянул лишь однажды, говоря о готовности к рассмотрению возможности перезаключения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) при расширении его состава участников. Президент заявил о намерении вывести американские войска из Сирии, а в случае конструктивных переговоров с рядом афганских объединений, в том числе с Движением "Талибан" (запрещено в РФ), - из Афганистана. Он предостерег Иран от попыток разработать ядерное оружие или делать деструктивные шаги на Ближнем Востоке. Назвал власти в Тегеране "главным спонсором терроризма " и напомнил, что Вашингтон уже принял меры (выход из ядерной сделки и экономические санкции), чтобы Иран "никогда не получил ядерное оружие". Трамп заявил о необходимости пересмотреть торговую политику, в частности в отношении Китая, который "препятствует импорту из США и нарушает права американских компаний в сфере интеллектуальной собственности. Во внутриполитической части программы президент остановился на проблеме распространения ВИЧ и детских онкологических заболеваний в США и необходимости продолжения начатой им иммиграционной реформы.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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