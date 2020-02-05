Комитет думы по ЖКХ предложил сохранить муниципальный контроль в "регуляторной гильотине"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Комитет Государственной думы по жилищно-коммунальному хозяйству поддержал законопроект о так называемой регуляторной гильотине при условии сохранении муниципального жилищного контроля. Такое решение было принято на заседании комитета в среду.

"Предлагаю добавить, что поддерживаю концепцию проекта федерального закона при условии сохранения концептуально муниципального жилищного надзора и при условии его доработки во втором чтении по другим замечаниям. Муниципальный жилищный контроль должен быть концепцией первого чтения", - сказал на заседании комитета депутат Госдумы Павел Качкаев.

Депутат Госдумы Сергей Пахомов добавил, что перераспределять контрольные полномочия нужно в сторону муниципалитетов, а не наоборот. "Отмените их [полномочия] сверху и загрузите регионы, муниципалитеты", - отметил он. По мнению депутата Госдумы Галины Хованской, при ликвидации муниципального жилищного контроля встанет вопрос о том, кому отвечать за жилищный фонд и предприятия, включая ресурсоснабжающие, которые находятся в собственности муниципалитета.

По словам Хованской, при рассмотрении законопроекта о "регуляторной гильотине" в части ЖКХ нужно также учитывать права населения подавать жалобы на работу коммунальных служб. Качкаев добавил, что по статистике только 10% проверок в сфере ЖКХ - плановые, остальные 90% составляют внеплановые проверки, в основном, по заявлениям собственников жилья. "Регуляторная гильотина" не должна лишить граждан этой возможности, отметил депутат.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.