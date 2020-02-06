Siri и "Алиса" — искусственный интеллект? А чат-бот на сайте? Что входит в это понятие?

Перед Новым годом вы видели рекламу по ТВ, где Дмитрий Нагиев приходит с девушкой в гости к ее "папе-техногику". Там Леонид Ярмольник, сыгравший его, стучит по голове роботу Promobot и сокрушается: "Опять мне самому прошивку обновлять? Надеюсь, когда-нибудь у тебя будет искусственный интеллект". А что, у робота, который умеет передвигаться и разговаривать, нет искусственного интеллекта? Что вообще подразумевается под этим термином? Разбираемся подробно.
Что такое искусственный интеллект?
Искусственный интеллект (ИИ) — это способность компьютера выполнять задачи, которые считаются прерогативой ума и способностей человека.
Управлять автомобилем (как алгоритм автомобиля-беспилотника), анализировать медицинские снимки и предлагать диагноз (существуют и такие разработки), писать картины и музыку (про искусство ИИ читайте здесь).
Но это определение в том виде, как его понимают потребители — то есть мы с вами. Специалисты понимают термин шире. "Мне нравится определять ИИ как область науки, которая изучает интеллектуальных агентов — устройства, постигающие окружающий мир и принимающие решения, которые приближают их к решению требуемых задач. Область включает машинное обучение и создание всевозможных алгоритмов", — говорит Павел Калайдин, директор по исследованиям в области искусственного интеллекта "ВКонтакте".
Что такое нейросети? Постоянно про них слышу
Нейросеть — это интеллектуальная система, принцип работы которой напоминает мозг человека. У нас есть нейроны — клетки нервной системы, которые обрабатывают, хранят и передают информацию с помощью электрических и химических сигналов. У нейронной сети нейроны формализованы, как программы, выполняющие разные функции. Они также принимают сигналы (информацию) на вход и выдают измененный сигнал (то есть информацию) на выходе.
Нейросети могут решать многие полезные задачи — как в примерах выше. Но изначально любая из них не умеет ничего, ее надо научить.
Как научить нейросеть?
Так, как вы учите детей.
Как ребенок учится отличать кота от собаки, а стол от стула? Взрослые показывают ему на них и называют словами. В какой-то момент ребенок накапливает достаточно данных для понимания, где кот, где собака, где стул. Десятки котов, которых он увидел прежде, чем показал на кота на улице и безошибочно назвал его, — это данные, на которых он научился.
Нейросеть тоже учат на данных. Чтобы научить ее узнавать котов, надо загрузить в нее гигабайты фото и видео с котами. Вначале нейросеть будет ошибаться — путать котов и собак. В этом случае разработчики поправляют ее и корректируют способы обучения.
В этом и состоит работа ее создателей — спроектировать нейронную сеть для определенной задачи (а там много разных подходов, архитектур, функций) и обучить ее (для этого нужно подбирать параметры обучения) до момента, когда она перестанет ошибаться (или станет ошибаться редко).
Можно научить нейросеть не просто распознавать объекты, а понимать ситуацию в целом. В петербургском метро камеры подключены к системе, которая умеет распознавать падение человека на рельсы. А изначально этот алгоритм тренировали для контроля за школами — он должен был сообщать охране, например, о драках школьников.
Алгоритмы и нейросети — это одно и то же?
Нет, алгоритмы — это последовательный набор команд для исполнителя, созданный для решения какой-то задачи. Исполнителем может быть программа, если речь идет о компьютерном алгоритме.
Нейросеть относится к алгоритмам как яблоки относятся к фруктам. Это одна из разновидностей. Есть и другие алгоритмы, но о них вы, скорее всего, ничего не слышали, если вы не программист.
Еще иногда слышу про машинное обучение. Что это?
Это группа задач, связанная с построением самообучающихся алгоритмов. Ученые пытаются создавать алгоритмы, которые бы выполняли задачу, опираясь на вводные данные, совершенствовались бы в процессе работы и — в идеале — могли корректно восстанавливать неизвестную информацию по известным входным данным.
В машинном обучении есть четыре основные задачи:
- Классификация (научить ИИ определять, скажем, пол или возраст человека).
- Регрессия (предсказание числовых значений, например выручки в следующем месяце на основании известных данных за прошлые десять лет).
- Кластеризация (разделение множества объектов на классы, например потребителей на различные группы по уровню доходов).
- Поиск аномалий (объектов или действий, которые выбиваются из привычного ряда. Например, системы кибербезопасности с ИИ умеют замечать непривычную активность с аккаунта сотрудника компании, делать вывод, что его взломали мошенники, и блокировать его действия).
Значит, ИИ создают с помощью машинного обучения?
Да, но есть нюансы.
"Искусственный интеллект — расплывчатое понятие, иногда под ним понимается просто экспертная система, которая отвечает по развесистому набору правил в духе "если А, то Б". Однако ни о каком машинном обучении речи тут нет. Чтобы такую систему улучшить, программист должен руками прописать новое правило", — говорит Иван Ямщиков, научный сотрудник Института Макса Планка, AI-евангелист ABBYY, автор и ведущий подкаста "Проветримся!".
Давайте еще примеры, чему люди научили нейросети
Нейросети стали частью повседневной жизни. Мы не задумываемся об их существовании, а они везде. Это, пожалуй, самая интересная и быстроразвивающаяся область ИИ. Разные нейронки под разные задачи создают как корпорации, так и техноэнтузиасты (почитайте здесь, например, как программисты обучили нейросеть генерации текстов под Егора Летова).
"Перевод Google Translate, поиск "Яндекса", любые рекомендательные сервисы вроде онлайн-кинотеатров — это тоже нейросетевые сервисы. Во "ВКонтакте" нейросети используются, чтобы понять, о чем пост и будет ли он интересен пользователям. На этих технологиях основана лента новостей VK. Еще в историях "ВКонтакте" (Instagram, "Тик-Ток" и любых приложениях, где есть маски) нейросети определяют расположение основных точек на лице — глаз, рта, носа — тем самым помогая подогнать маску под конкретного пользователя", — приводит пример Павел Калайдин. Также в соцсетях нейросети умеют определять спам, мошеннический и противозаконный контент.
На улицах Москвы есть биометрические камеры — они подключены к системе распознавания лиц по базе МВД. С помощью алгоритма машинного обучения они находят на видео лица, с помощью нейросети считывают отпечаток лица (как пальцев) и по этому цифровому отпечатку ищут в базе.
В некоторых сферах разработчики добились впечатляющих результатов. Алгоритм от Google обыграл в Go чемпиона. "Кстати, в шахматы компьютер обыграл человека давно и без нейросетей. Считалось, что Go слишком сложна для искусственного интеллекта, но оказалось, что нет", — продолжает Павел Калайдин.
Но алгоритмы, которые должны взять на себя сложную работу с физическими объектами — водить авто и помогать врачам принимать решения, — в стадии разработки или тестирования.
Значит, это нейросети когда-то заменят людей на работе?
Алгоритмы, если все пойдет так, как предсказывают футурологи, вытеснят людей из самых популярных профессий. Без работы останутся миллионы водителей, продавцов, операторов колл-центров (кстати, последних уже повсеместно оптимизируют с помощью технологий). Но подвинуть людей могут и разработки без ИИ.
Роботы на заводах — это не искусственный интеллект, а станки, запрограммированные на монотонные действия, но они заменяют людей на своих участках.
Автоматизированные терминалы (вроде тех, что в сетевых фастфудах) оптимизируют работников общепита. Чат-боты на сайтах интернет-магазинов уже заменяют операторов на телефоне.
То есть чат-боты — это не искусственный интеллект?
Бывает по-разному. Можно сделать бота с ИИ, который будет способен сам обучаться. Но бот в мессенджере, через которого вы заказываете пиццу, с большой вероятностью устроен очень просто. Вы отвечаете на вопросы, а на той стороне они записываются и отправляются в ресторан.
Siri или "Алиса" — это что? Как их правильно назвать?
Голосовые помощники, как Siri, "Алиса", Google Assistant и другие, — это системы, которые состоят из разных алгоритмов, в том числе и нейросетей. Нейронки в них используются, например, для распознавания вашего голоса и собственно команды.
Разработчики таких систем надеются, что со временем у них получится создать "сильный" искусственный интеллект. Это термин. Вы могли встречать словосочетания "сильный ИИ" и "слабый ИИ". "Сильный ИИ" — машина, способная решить любую задачу, которая в силах человека. Обычно в пример приводят дворецкого Джарвиса из "Железного человека" или помощницу Хоакина Феникса из фильма "Она". Сильного искусственного интеллекта сейчас не существует.
"Сильный интеллект — это мы с вами. Если вы первый раз увидите человека на уницикле, вы не подумаете, что это гибрид человека и колеса. Мы можем самостоятельно учиться, догадываться, как решить определенные задачи, не решая их до этого", — объясняет Павел Калайдин.
Футуролог и технический директор Google Рэй Курцвейл считает, что искусственный интеллект сможет превзойти человеческий и стать "сильным" примерно в 2029 году. А к 2045 году алгоритмы будут способны на самосознание и создание себе подобных.
Расскажите про робота из рекламы с Нагиевым. Почему у него нет искусственного интеллекта?
Вообще-то, у Promobot’a есть искусственный интеллект. Робот умеет запоминать лица людей, различает прохожих по полу и возрасту. Эти и некоторые другие его способности реализованы благодаря ИИ.
Но большая часть его архитектуры — это база данных с готовыми ответами на прописанные вопросы. Вот вы видите робота в поликлинике. Подходите и задаете вопрос: "Как записаться к врачу?" Если ему прописали сценарий записи пациентов, он готов к такому вопросу и продолжит диалог вместе с выполнением действий. Если же он стоит там, чтобы распечатывать больничные листы, а сценария записи к доктору у него нет, он вам не поможет.
"Такие системы называются называется rule-based или knowledge base. Алиса от "Яндекса" тоже частично так устроена", — уточняет Павел Калайдин.
"Папа-техногик" из рекламы, который надеется, что "у робота будет искусственный интеллект", вероятно, ведет речь о том, что в будущем робот получит "сильный ИИ". И станет чем-то вроде дворецкого Джарвиса. Сможет сам принимать решения, когда ему надо обновляться, и выполнять это тоже сам.
Как понять, насколько хороша та или иная разработка в сфере искусственного интеллекта?
Есть разные метрики.
Точность алгоритма — процент правильных ответов. Так соревнуются разработчики систем распознавания лиц. Хорошая точность для алгоритмов, которые распознают лица в толпе на улицах, — 90% и больше. Но такая точность считается плохой для систем распознавания лиц на контроле в аэропорту, где человек смотрит прямо в видеокамеру в светлой комнате.
Процент результатов, не хуже реальных или похожих на реальные, — это если речь идет про автоматический языковой перевод.
Процент ложных срабатываний (чем меньше, тем лучше). Это важная метрика для систем распознавания забытых предметов в метро. Чем реже алгоритм путает оставленную сумку с тенью, тем реже дергает охрану попусту.
Еще вы, наверное, слышали про тест Тьюринга. Испытуемый переписывается в чате с одной программой и другим человеком. Он задает им вопросы и определяет, с кем разговаривает: с человеком или программой. Задача программы — заставить поверить в то, что он общается с живым собеседником.
Большинство программ быстро "выдают" себя. Почитайте, как в Москве проходил "антитест Тьюринга", где люди так испытывали программы. Тест Тьюринга (и похожие эксперименты) занятный, но сегодня его не используют всерьез для определения качества ИИ. Потому что интеллект человека, к которому стремится искусственный интеллект, не определяется только способностью поддерживать связную беседу.
Анастасия Степанова