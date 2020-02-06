Siri и "Алиса" — искусственный интеллект? А чат-бот на сайте? Что входит в это понятие?

Так, как вы учите детей.

Как ребенок учится отличать кота от собаки, а стол от стула? Взрослые показывают ему на них и называют словами. В какой-то момент ребенок накапливает достаточно данных для понимания, где кот, где собака, где стул. Десятки котов, которых он увидел прежде, чем показал на кота на улице и безошибочно назвал его, — это данные, на которых он научился.

Нейросеть тоже учат на данных. Чтобы научить ее узнавать котов, надо загрузить в нее гигабайты фото и видео с котами. Вначале нейросеть будет ошибаться — путать котов и собак. В этом случае разработчики поправляют ее и корректируют способы обучения.

В этом и состоит работа ее создателей — спроектировать нейронную сеть для определенной задачи (а там много разных подходов, архитектур, функций) и обучить ее (для этого нужно подбирать параметры обучения) до момента, когда она перестанет ошибаться (или станет ошибаться редко).

Можно научить нейросеть не просто распознавать объекты, а понимать ситуацию в целом. В петербургском метро камеры подключены к системе, которая умеет распознавать падение человека на рельсы. А изначально этот алгоритм тренировали для контроля за школами — он должен был сообщать охране, например, о драках школьников.