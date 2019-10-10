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Единая лига ВТБ

Первый в истории спорта робот - помощник тренера появится в баскетбольном клубе из Перми

Клуб "Парма" и компания "Промобот" подписали контракт, согласно которому главному тренеру команды будет помогать робот, анализирующий информацию по игрокам и составу
Один из роботов компании Promobot Максим Кимерлинг/ТАСС
Описание
Один из роботов компании Promobot
© Максим Кимерлинг/ТАСС

ПЕРМЬ, 10 октября. /ТАСС/. Пермский баскетбольный клуб "Парма" и российский производитель роботов "Промобот" (Promobot) подписали контракт, согласно которому у команды появится робот, он будет помогать главного тренеру анализировать статистику игроков и принимать решения по составу команды. Об этом ТАСС в четверг рассказал сооснователь и директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

"Робот - помощник тренера будет подключен к системе аналитики и будет получать в режиме реального времени статистику по попаданиям, промахам, фолам, пробежкам и другим данным об игроках. Далее полученная информация будет загружаться в нейронную сеть и с помощью специальной математической модели будет давать рекомендации тренеру об оптимальном составе в текущий момент времени. Данный кейс применения мы будем тестировать совместно с БК "Парма" и в дальнейшем хотим предложить в другие баскетбольные клубы, в том числе и из НБА [Национальной баскетбольной ассоциации]", - сказал он.

Как пояснили в компании, это первый в мире в истории спорта робот, который будет заниматься аналитикой. В 2016 году японские инженеры представили робота, с которым человек может тренироваться в игре в настольный теннис, но анализ данных он не проводил. "Уверен, что наш новый помощник тренера сделает игру "Пармы" еще умнее и успешнее", - отметил президент баскетбольного клуба Сергей Богуславский.

Механический тренер будет присутствовать на всех домашних матчах "Пармы", к своим обязанностям он приступит уже 13 октября в игре с клубом "Енисей" из Красноярска.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Сегодня это крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе, чьи роботы трудятся в 35 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей.

"Парма" - российский мужской баскетбольный клуб из города Перми, выступает в Единой лиге ВТБ и Кубке России. Клуб был основан в августе 2012 года. Главный тренер команды - литовец Казис Максвитис.

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