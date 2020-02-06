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Bloomberg: Saudi Aramco снизила мартовские цены на нефть в Азии и США из-за коронавируса

В частности, для американских покупателей цены уменьшатся на $0,2-0,3 за баррель
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ТАСС, 6 февраля. Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco снизила цены на сырую нефть для покупателей из Азии и США в марте. Решение было принято на фоне сокращения спроса в связи со вспышкой вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии, сообщает в четверг агентство Bloomberg.

Так, для американских покупателей цены в следующем месяце снизятся на $0,2-0,3 за баррель. В свою очередь рыночная цена барреля нефти сорта Arab Light для стран Азии сократится на $0,8.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 1,45%, до $56,04 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI (Light Sweet) дорожают на 1,95% - до $51,74 за баррель.

Ранее стало известно, что эксперты техкомитета ОПЕК+ в четверг продолжат начавшиеся 4 февраля переговоры, чтобы проанализировать влияние вспышки коронавируса из Китая на рынок нефти и обсудить в связи с этим возможность сокращения добычи.

Теги
СШАКитайСаудовская АравияМировые цены на нефтьКитайская вирусная пневмония
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