РБК: Мишустин заработал в UFG за 2009 год около 79 млн рублей

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Доход нынешнего премьер-министра Михаила Мишустина во время его работы в группе UFG в 2009 году составил $2,5 млн или около 79 млн рублей, он был задекларирован в 2010 году. Об этом управляющий партнер UFG Полина Герасименко сообщила в письме изданию РБК, текст которого опубликован в пятницу.

"Вознаграждение его [Михаила Мишустина] как ключевого руководителя в 2009 году, например, составило около 79 млн рублей или около $2,5 млн, что было задекларировано им в 2010 году. Важно отметить, что большая часть этого вознаграждения - бонусы по сделкам, которые в случае успеха существенно выше зарплаты", - подчеркнула Герасименко.

Она добавила, что в 2008 году для бенефициарного владения активами, связанными с UFG, Мишустиным был образован семейный траст, что является обычной практикой для крупных инвестиционных компаний. Однако в связи с переходом в 2010 году на государственную службу, 100% траста были переданы супруге Мишустина Владлене при соблюдении обязательств по продаже активов. За период с 2010 по 2013 год Мишустина получила от траста совокупный доход в размере $11,55 млн. Сумма была задекларирована в рублях.

В связи с принятием в 2013 году закона "О введении дополнительных ограничений не только на самих госслужащих, но и их супругов и несовершеннолетних детей" Владлена Мишустина должна была передать траст третьему лицу. При этом, по договоренности с UFG, траст не мог быть передан постороннему человеку во избежание возникновения рисков для компании. "Поэтому стороны приняли согласованное решение передать оставшиеся активы матери и сестре ее супруга - Мишустиной Луизе Михайловне и Стениной Наталье Владимировне", - пояснила Герасименко.

За период с 2013 по 2015 год доходы Луизы Мишустиной составили $11,9 млн, а Натальи Стениной - $10,1 млн, что в декларациях было зафиксировано в рублях. В 2019 году была заключена сделка по окончательной продаже активов траста.