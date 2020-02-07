{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РБК: Мишустин заработал в UFG за 2009 год около 79 млн рублей

Большая часть этих денег является бонусами по сделкам, рассказала управляющий партнер UFG Полина Герасименко

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Доход нынешнего премьер-министра Михаила Мишустина во время его работы в группе UFG в 2009 году составил $2,5 млн или около 79 млн рублей, он был задекларирован в 2010 году. Об этом управляющий партнер UFG Полина Герасименко сообщила в письме изданию РБК, текст которого опубликован в пятницу.

"Вознаграждение его [Михаила Мишустина] как ключевого руководителя в 2009 году, например, составило около 79 млн рублей или около $2,5 млн, что было задекларировано им в 2010 году. Важно отметить, что большая часть этого вознаграждения - бонусы по сделкам, которые в случае успеха существенно выше зарплаты", - подчеркнула Герасименко.

Она добавила, что в 2008 году для бенефициарного владения активами, связанными с UFG, Мишустиным был образован семейный траст, что является обычной практикой для крупных инвестиционных компаний. Однако в связи с переходом в 2010 году на государственную службу, 100% траста были переданы супруге Мишустина Владлене при соблюдении обязательств по продаже активов. За период с 2010 по 2013 год Мишустина получила от траста совокупный доход в размере $11,55 млн. Сумма была задекларирована в рублях.

В связи с принятием в 2013 году закона "О введении дополнительных ограничений не только на самих госслужащих, но и их супругов и несовершеннолетних детей" Владлена Мишустина должна была передать траст третьему лицу. При этом, по договоренности с UFG, траст не мог быть передан постороннему человеку во избежание возникновения рисков для компании. "Поэтому стороны приняли согласованное решение передать оставшиеся активы матери и сестре ее супруга - Мишустиной Луизе Михайловне и Стениной Наталье Владимировне", - пояснила Герасименко.

За период с 2013 по 2015 год доходы Луизы Мишустиной составили $11,9 млн, а Натальи Стениной - $10,1 млн, что в декларациях было зафиксировано в рублях. В 2019 году была заключена сделка по окончательной продаже активов траста.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Лавров считает, что мировая экономика замедляется из-за коронавируса
Это повлияет на рынок нефти, отметил глава российского МИД
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС