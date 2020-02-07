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Китайская вирусная пневмония

Амурская область возобновит поставки сои в Китай после открытия грузового сообщения

Перераспределять продажи на другие направления в регионе не планируют

ТАСС, 7 февраля. Поставки сои на рынок Китая из Амурской области, которые прекратились на время закрытия трансграничного грузового сообщения, будут возобновлены после восстановления двустороннего грузооборота. Об этом в пятницу рассказала ТАСС начальник управления продовольственных ресурсов минсельхоза области Наталья Тюшникова.

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 30 января подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры, препятствующей распространению коронавируса нового типа. Ранее на большинстве автомобильных пунктов пропуска грузовое сообщение было приостановлено до 2 февраля, а на некоторых - до 7 февраля. Амурская область производит до 40% всей российской сои, большая часть которой поставляется в Китай.

"Сейчас соя, которая не была продана во время простоя границы, остается просто на складах, и все равно будет экспортирована в Китай. Перераспределять продажи, на мой взгляд, в данной ситуации не имеет смысла, мы и так получили в 2019 году урожай меньше, чем обычно - всего около 860 тыс. тонн против более чем миллиона [годом раньше]. Так что с запуском грузового сообщения соя снова пойдет на экспорт", - рассказала Тюшникова.

Он добавила, что на урожай сильно повлиял паводок лета и осени 2019 года. Во время летнего паводка в Приамурье пострадали 329 хозяйств, был практически уничтожен урожай на общей площади 255 тыс. га, пострадали посевы сои, зерновых и прочих культур. Общий ущерб составил более 3 млрд рублей.

Агропромышленный комплекс - один из основных в экономике Амурской области. Здесь выращивается около 40% общего объема российской сои, бобовые и продукты их переработки - одна из основных статей экспорта. Перед регионом стоит задача к 2024 году увеличить производство сои до 2,2 млн тонн.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКитайАмурская областьКитайская вирусная пневмония
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