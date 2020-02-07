Банк России снизил ключевую ставку шестой раз подряд

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Банк России на первом в этом году заседании совета директоров снизил ключевую ставку шестой раз подряд - на 0,25 п. п., до 6% годовых и допустил возможность ее дальнейшего снижения на ближайших заседаниях. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

"Совет директоров Банка России 7 февраля 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 6% годовых. Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий в целом остаются стабильными. Темпы роста российской экономики увеличились во втором полугодии 2019 года", - сообщает регулятор, указывая, "при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

ЦБ фиксирует постепенное замедление роста потребительского кредитования, что связано в основном с ужесточением условий по выдаче таких кредитов. "Вместе с тем постепенно замедляется рост потребительского кредитования в значительной мере вследствие ужесточения неценовых условий под действием макропруденциальных мер Банка России", - отмечается в сообщении.

Решение Банка России снизить ключевую ставку и снижение доходностей облигаций федерального займа (ОФЗ) создают условия для снижения ставок по кредитам и депозитам, говорится в пресс-релизе. "Денежно-кредитные условия продолжили смягчаться. Продолжилось снижение доходности ОФЗ и депозитно-кредитных ставок. Принятые Банком России решения о снижении ключевой ставки и снижение доходностей ОФЗ создают условия для дальнейшего снижения депозитно-кредитных ставок, что поддержит рост корпоративного и ипотечного кредитования", - отмечается в сообщении.