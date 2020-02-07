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Бывший финдиректор Sberbank CIB номинирован на место Касперской в набсовете "Открытия"

Кандидатура Пола Голдфинча должна быть рассмотрена на внеочередном собрании акционеров банка

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Бывший финансовый директор Sberbank CIB (корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка) Пол Голдфинч номинирован на место Натальи Касперской в наблюдательном совете банка "Открытие". Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Кандидатура Голдфинча должна быть рассмотрена на внеочередном собрании акционеров банка.

В начале января президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская сообщила ТАСС, что планирует покинуть набсовет "Открытие", соответствующее заявление она направила в банк в конце прошлого года.

Ранее Банк России отозвал лицензию у Нэклис-банка, 64% акций которого принадлежат Касперской. Согласно федеральному закону о банках и банковской деятельности, в набсовет кредитной организации не могут входить лица, имевшие возможность определять действия банка, у которого впоследствии была отозвана лицензия.

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