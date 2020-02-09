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Китайская вирусная пневмония

В городах Санья и Хайкоу временно приостановили работу онлайн-служб заказа такси

О времени возобновления работы сообщат дополнительно

ХАЙКОУ /Китай/, 9 февраля. /ТАСС/. Вспышка вызванной новым типом коронавируса пневмонии заставила власти Хайнаня временно приостановить работу онлайн-служб заказа такси в городах Хайкоу и Санья. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

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Соответствующее распоряжение городских ведомств по управлению дорожным движение вступает в силу с 9 февраля. Данные меры властей стали частью общих усилий по борьбе с распространением вируса в провинции. О времени возобновления работы служб онлайн-такси будет сообщено дополнительно. Соответствующее решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в провинции.

Ранее власти Хайнаня приняли решение также приостановить междугороднее автобусное сообщение и уменьшить количество поездов на ряде направлений.

Теги
КитайХайнаньКитайская вирусная пневмония
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