В городах Санья и Хайкоу временно приостановили работу онлайн-служб заказа такси

ХАЙКОУ /Китай/, 9 февраля. /ТАСС/. Вспышка вызванной новым типом коронавируса пневмонии заставила власти Хайнаня временно приостановить работу онлайн-служб заказа такси в городах Хайкоу и Санья. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Соответствующее распоряжение городских ведомств по управлению дорожным движение вступает в силу с 9 февраля. Данные меры властей стали частью общих усилий по борьбе с распространением вируса в провинции. О времени возобновления работы служб онлайн-такси будет сообщено дополнительно. Соответствующее решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в провинции.

Ранее власти Хайнаня приняли решение также приостановить междугороднее автобусное сообщение и уменьшить количество поездов на ряде направлений.