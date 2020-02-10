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Китайская вирусная пневмония

Reuters: Монголия приостановит экспорт угля в Китай до 2 марта

Информация о дате введения ограничения пока не приводится

ТАСС, 10 февраля. Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Монголии объявила о приостановке экспорта угля из страны в КНР до 2 марта из-за угрозы распространения нового коронавируса 2019-nCoV. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

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Информация о дате введения ограничения в настоящий момент не приводится.

Ранее монгольское правительство решило закрыть все пункты пропуска на границе с Китаем до 2 марта из-за распространения пневмонии.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. К настоящему моменту, помимо КНР, заболевание выявлено в 24 странах, включая Россию. По последним данным, число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 40,2 тыс. человек, более 900 умерли, выздоровели свыше 3,3 тыс.

Теги
КитайМонголияКитайская вирусная пневмония
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