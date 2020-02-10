Reuters: более 300 компаний КНР просят у банков кредиты на $8,2 млрд из-за коронавируса

ТАСС, 10 февраля. Более 300 китайских компаний обратились в банки за кредитами на сумму $8,2 млрд для проведения гуманитарных проектов и смягчения воздействия вспышки коронавируса. Об этом сообщает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источники.

На эту тему

В числе компаний, которые рассчитывают на займы, также оказался производитель смартфонов Xiaomi. Отмечается, что корпорации необходимо $716,24 млн на производство средств медицинской помощи, в том числе масок и термометров.

Интернет-компания Meituan Dianping планирует получить $572,99 млн для финансирования бесплатной доставки продуктов и медицинских принадлежностей для врачей, находящихся в изолированном Ухане.

Помимо реализации различных гуманитарных проектов, корпорации прибегают к банковским займам с целью снижения негативного воздействия от распространения коронавируса. Так, онлайн-сервису частных пассажирских перевозок DiDi требуется $7,16 млн на эти цели.