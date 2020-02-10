На бирже индексы умеренно растут, но озабоченность по поводу коронавируса сохраняется

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Биржевые индексы продемонстрировали в понедельник умеренный рост, однако среди участников рынка сохраняется озабоченность по поводу глобальных последствий вспышки коронавируса. Индекс Dow Jones в понедельник на 11:30 по местному времени (19:30 мск) на нью-йоркской бирже вырос на 70,5 пункта (+0,24%) до 29173 пунктов. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 11,3 пункта (+0,34%) до 3339, а индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 56,9 пунктов (+0,61%) до 9578 пунктов. Цена золота поднялась по сравнению с предыдущим биржевым днем на 0,27% - до $1577,50 за тройскую унцию, а нефть сорта WTI с поставкой в марте подешевела на 0,79% до $49,93 за баррель.

"Инвесторы в частном порядке выражают опасения по поводу того, что вспышка коронавируса будет иметь негативные последствия для мировой экономики", - привело информационное агентство Reuters мнение главы департамента маркетинга компании Spartan Capital Sequrities Питера Кардильо.

Опасения по поводу того, что вспышка коронавируса может вызвать "эффект домино" в китайской экономике, высказал в понедельник в интервью телекомпании CNN главный экономический советник компании Allianz Мухаммед эль-Эриан. "Сначала оказался парализован весь тот район, где произошла вспышка вируса, - отметил он, - потом последствия распространяются на всю экономику страны, подрывая торговлю, потребление, производство и поездки людей. Если распространение вируса не удастся сдержать, то процесс будет распространяться и затронет торговлю, каналы поставок сырья и путешествия в международном масштабе".

Эту точку зрения разделяет и американский экономист Кевин Хассет. "Затянувшиеся каникулы и карантинные мероприятия в Китае могут привести к тому, что ВВП Китая снизится, что, в свою очередь, будет иметь весьма существенные последствия для рынка сырья, для рынка нефти, а также будут нарушены промышленные поставки, - отметил он в интервью телекомпании CNN​​​​​​. - По оценкам некоторых экспертов с Уолл-стрит, в первом квартале ВВП потеряет от 03 до 0,5 процентных пункта".

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 40,2 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, 909 инфицированных умерли, выздоровели 3,3 тыс. человек.