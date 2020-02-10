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Российский рынок акций снизился на фоне слабых цен на нефть

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подешевели до $53,96 за баррель

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций в понедельник закрылся снижением под давлением слабых цен на нефть и динамики на мировых площадках. Индекс Мосбиржи опустился на 0,82% - до 3062,41 пункта. Индекс РТС, который отражает стоимость российского рынка в долларах, откатился к 1503,95 пункта (-0,94%), следует из данных торгов. При этом в течение дня индекс РТС опускался ниже 1500 пунктов впервые с 13 декабря 2019 года.

Курс доллара по состоянию на 19:09 мск снизился на 0,04% - до 64,098 рубля, курс евро - на 0,22%, до 70 рублей.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подешевели на 1% - до $53,96 за баррель. С начала года нефть потеряла около 20% стоимости на фоне распространения коронавируса из Китая, что грозит снижением деловой активности в КНР - крупнейшем импортере нефти в мире.

"С одной стороны, темпы распространения заболеваемости, по официальным данным, снижаются. С другой стороны, число заболевших и умерших продолжает расти, а экономика КНР ежедневно несет немалые убытки в связи с чрезвычайной ситуацией. Возможно, что важные комментарии и прогнозы относительно перспектив борьбы с заболеванием прозвучат завтра, на стартующем международном форуме ВОЗ по коронавирусу", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Также во вторник, 11 февраля, глава ФРС США Джером Пауэлл представит в палате представителей Конгресса доклад о монетарной политике за полугодие. В свою очередь глава Европейского центробанка Кристин Лагард выступит перед депутатами Европарламента. Кроме того, будет опубликована статистика по Великобритании - объемы строительства и промышленное производство за декабрь, а также оценка ВВП за IV квартал.

По оценкам "БКС Премьер", завтра на рынке акций РФ может сохраниться осторожная динамика. Индекс Мосбиржи может формироваться в диапазоне 3040-3090 пунктов, курс доллара - 63,5-64,7 рубля.

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