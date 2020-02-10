Союзмолоко оценило затраты на маркировку продукции в 96,5 млрд рублей

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) оценивает затраты предприятий на введение маркировки молочной продукции в первый год в 61,3 млрд рублей, а ежегодные затраты отрасли в 35,2 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Союзмолока Артем Белов.

"Молочная отрасль не избавлена от издержек на внедрение маркировки. По нашим последним актуализированным данным исходя из данных предприятий, затраты в первый год составят не менее 61,3 млрд рублей, а ежегодные затраты - не менее 35,2 млрд рублей", - сказал он.

10 февраля Минпромторг предложил ввести переходный период по маркировке части молочной продукции. Кроме того, Минпромторг предлагает не маркировать товары весом единичной упаковки до 30 граммов и выдавать бесплатно коды маркировки для продукции стоимостью ниже 30 рублей.

"Мы, безусловно, приветствуем решение регулятора о переносе срока внедрения маркировки и видим в этом способность к диалогу с бизнесом. Предложения по особым условиям введения маркировки - отказ от маркировки продукции до 30 граммов и до 30 рублей, отсрочка на год для опта, мораторий на штрафы - показывает, что понимание Минпромторгом сложности внедрения маркировки и объема издержек растет", - считает Белов.

Он также отметил, что представители Союзмолока убеждены в том, что введение маркировки вообще нецелесообразно, учитывая уже работающую систему электронной ветеринарной сертификации и крайне незначительную (менее 1%) долю контрафактной продукции. По его словам, новые сроки внедрения маркировки не были заранее обсуждены с отраслевым сообществом.

По данным Белова, в практике ЕАЭС в случае изменения требований к обязательной маркировке участникам рынка предоставляется переходный период 24 месяца. "Данная практика не получила отражения в предложении Минпромторга. Кроме того, сроки введения снова предлагаются до проведения оценки целесообразности введения обязательной цифровой маркировки для молочной продукции. Именно после ее проведения можно было реально оценивать необходимость внедрения системы и установить, что выгода от маркировки действительно превышает издержки", - считает Белов.

Он добавил, что пока на площадках участников не были протестированы все необходимые для внедрения маркировки технологии, и вопрос выбора способов нанесения кода остается открытым, а также не были утверждены технические требования к оборудованию.

Позиция ЦРПТ

Представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки в РФ) не согласен с оценкой затрат по маркировке молочной продукции. Он напомнил, что, по данным Россельхознадзора, доля фальсификата, контрафакта и нелегальной продукции в молочной отрасли составляет от 17% до 24%. При этом, по данным оператора, система электронной ветеринарной сертификации не прослеживает готовую молочную продукцию и не позволяет проследить продукт обратно от полки магазина до сырья.

"Прямое нанесение маркировки на производстве стоит до четрех копеек на единицу продукции. Это самое дорогое решение из возможных. По нашим оценкам, данное решение выберет абсолютное меньшинство компаний, при этому в 70% случаев производители будут печатать код в типографиях, в момент производства упаковки (это обойдется в 1/10 копейки на единицу продукции), остальные 30% будут клеить на свою продукцию этикетки с кодом (обойдется примерно в одну копейку)", - сказал представитель ЦРПТ. Он также призвал представителей Союзмолока проявить конструктивную позицию и помочь отрасли подготовиться в отведенные законодательством сроки.

Согласно данным ЦРПТ, разовые расходы на интеграцию маркировки для самых крупных предприятий с объемом переработки более 100 тонн молока в сутки могут достигать в среднем 500 тыс. рублей на линию, при условии, если компании решат использовать самое дорогое решение - оборудование линий на производстве. Для средних предприятий с объемом переработки от 10 до 100 тонн молока в сутки (таких компаний десятки) решение будет стоить от 150 тыс. рублей, если производитель заказывает печать кодов маркировки в типографии, однако возможны и более бюджетные решения. По данным оператора, комплект оборудования для малых предприятий с объемом переработки до 10 тонн молока в сутки обойдется в стоимость от 15 до 35 тыс. рублей в зависимости от необходимой производительности принтера этикеток.

В ЦРПТ пояснили, что стоимость кода маркировки в 50 копеек без НДС зафиксирована на 15 лет. "Это значит, что код со временем будет дешеветь, а молочная продукция будет дорожать независимо от маркировки, причем быстрее инфляции", - считает представитель оператора маркировки. При этом НДС на оборудование и на услуги по маркировке производители могут возместить из бюджета.

В ЦРПТ напомнили, что, по данным Центра изучения молочного рынка, 10 крупнейших компаний перерабатывают 30% молока в РФ. Из них две компании перерабатывают более 1,5 млн тонн в год, две-три - до 500 тыс. тонн, и пять-шесть компаний перерабатывают от 200 тыс. до 250 тыс. тонн молока в год. Еще 40 компаний мощностью от 75 тыс. до 200 тыс. тонн в год перерабатывают 25% всего молока в РФ. "Также необходимости закладывать в расчет самые дорогие технические решения для линий, и полную замену оборудования: на большинстве крупных и средних производств, принтеры, сканеры и учетные системы уже есть, а современные логистические комплексы готовы к маркировке и не требуют переоснащения", - отметили в ЦРПТ.

О маркировке

Минпромторг предлагает продлить эксперимент по маркировке молочной продукции до июня 2020 года. Пока он должен завершиться 29 февраля.

С 1 декабря 2020 года может стартовать обязательная маркировка продукции со сроком годности свыше 1 года, а с 1 марта 2021 года - товаров со сроком годности менее одного года.

Отсрочку маркировки на год могут получить фермеры и мелкие производители. При этом оборот немаркированных остатков продукции предлагается разрешить до окончания срока годности.

Сейчас в список подлежащих маркировке товаров входят табак, духи, обувь, шины и пневматические покрышки, фотокамеры, лампы-вспышки и некоторые изделия легкой промышленности. С 2020 года обязательной маркировке будут подлежать лекарства, а с 1 июня 2020 года - готовая молочная продукция. С 2024 года в России должна заработать единая система маркировки товаров.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.