"Известия": российские производители одежды ищут альтернативу производителям из Китая

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российские производители товаров легкой промышленности приступили к поиску партнеров, которые могли бы стать альтернативными китайским контрагентам из-за вспышки в КНР коронавируса нового типа. Об этом газете "Известия" сообщил заместитель главы Министерства промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Замглавы ведомства отметил изданию, что оперативный обмен информацией между крупнейшими предприятиями легкой промышленности и министерством показал, что производители находятся в поиске альтернативных поставщиков сырья и производителей готовой продукции, расположенных вне Китая. В первую очередь, речь идет о тканях и фурнитуре. По словам Евтухова, контрагентов из КНР могут заменить предприятия из Кореи, Турции, Италии и ряда стран Азии. При этом в настоящее время предприятия не испытывают дефицита сырья, так как у многих заранее были сформированы запасы материалов.

Замминистра подчеркнул, что китайские партнеры российских компаний расположены в районах, на которые коронавирус не распространился. Он также пояснил, что российские предприятия не заинтересованы в сокращении сотрудничества с Китаем, однако сложившаяся ситуация является возможностью для замещения произведенной в КНР продукции.

Президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин подтвердил "Известиям" факт начала поиска альтернативы китайским производителям товаров легкой промышленности.