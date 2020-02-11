Песков: компенсации за бесплатный доступ к значимым интернет-ресурсам проработает кабмин

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Вопросы, связанные с возможной выплатой компенсаций операторам связи за бесплатный доступ граждан к социально значимым интернет-ресурсам, лежат в компетенции правительства РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"С этой темой будет разбираться правительство, - отметил он, переадресовав вопрос к кабмину. - Конкретной проработкой, конкретным изучением этих финансовых запросов [о компенсациях] будет заниматься правительство".

С идеей создания проекта по обеспечению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам в послании Федеральному собранию выступил президент РФ Владимир Путин. Наряду с бесплатным доступом к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти РФ, обсуждается предоставление такого доступа к социальным сетям, мессенджерам и поисковикам. В Минкомсвязи выражали готовность обсуждать компенсацию операторам связи затрат на отключение тарификации для этих ресурсов. Как сообщило издание "Коммерсантъ", размер таких затрат IТ-компаний и операторов связи оценивается в 150 млрд рублей в год.