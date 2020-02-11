{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков: компенсации за бесплатный доступ к значимым интернет-ресурсам проработает кабмин

Пресс-секретарь президента России отметил, что этот вопрос относится к сфере компетенции правительства

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Вопросы, связанные с возможной выплатой компенсаций операторам связи за бесплатный доступ граждан к социально значимым интернет-ресурсам, лежат в компетенции правительства РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"С этой темой будет разбираться правительство, - отметил он, переадресовав вопрос к кабмину. - Конкретной проработкой, конкретным изучением этих финансовых запросов [о компенсациях] будет заниматься правительство".

С идеей создания проекта по обеспечению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам в послании Федеральному собранию выступил президент РФ Владимир Путин. Наряду с бесплатным доступом к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти РФ, обсуждается предоставление такого доступа к социальным сетям, мессенджерам и поисковикам. В Минкомсвязи выражали готовность обсуждать компенсацию операторам связи затрат на отключение тарификации для этих ресурсов. Как сообщило издание "Коммерсантъ", размер таких затрат IТ-компаний и операторов связи оценивается в 150 млрд рублей в год.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Кабмин утвердил перечень электростанций мощностью более 6 ГВт для II этапа модернизации
В список вошли проекты по замене оборудования на станциях группы "Интер РАО", компаний "Газпром энергохолдинга" и другие
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС