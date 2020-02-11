АКРА ожидает заключения сделки по выходу ЦБ из капитала Сбербанка в 2020 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Сделка по выходу ЦБ из капитала Сбербанка может быть заключена в 2020 году. Такое мнение высказал ТАСС заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Полухин.

"Точные сроки заключения и исполнения сделки трудно спрогнозировать ввиду того, что решение будет приниматься на достаточно высоком уровне. По мнению АКРА, это может случиться уже в 2020 году", - сказал он.

Аналитик также считает, что это событие, скорее всего, не повлияет на конкуренцию в российском банковском секторе.

"Такие факторы, как высокая эффективность стратегии и бизнес-модели, колоссальные масштабы деятельности, позволят Сбербанку сохранить независимость в принятии стратегических решений и свои позиции на рынке. При этом факт наличия ЦБ в структуре собственности не является существенным фактором, влияющим на эффективность Сбербанка и его конкурентные позиции", - отмечает он.

Выход Банка России из состава акционеров Сбербанка, скорее всего, не окажет существенного влияния на его деятельность и не отразится на вкладчиках банка, добавляет эксперт.

Ранее сегодня сообщалось, что Минфин РФ и Банк России разработали законопроект, который предусматривает выход финансового регулятора из капитала Сбербанка. Проект документа, определяющий порядок и условия продажи акций, направлен в правительство РФ. Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости.

Глава министерства Антон Силуанов позднее сообщил журналистам, что акции Сбербанка будут выкуплены у ЦБ за счет ликвидных средств ФНБ, превышающих порог в 7% ВВП, при этом выкуп доли не отменяет планов правительства по инвестированию средств ФНБ в инфраструктурные проекты.

Он также заверил, что стратегия Сбербанка останется неизменной и не повлияет на гарантии государства по вкладам граждан.