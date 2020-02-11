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Samsung представил смартфон Galaxy S20 в трех разновидностях

Все они позволяют использовать сети 5G
Описание
© AP Photo/Jeff Chiu

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. Южнокорейская корпорация Samsung представила во вторник в Сан-Франциско (штат Калифорния) новый смартфон Galaxy S20. Трансляция пресс-конференции идет на сайте компании.

Представители Samsung продемонстрировали три разновидности устройства: стандартный Galaxy S20, Galaxy S20 Plus с увеличенным экраном, а также наиболее совершенный Galaxy S20 Ultra.

Все они позволяют использовать сети пятого поколения 5G. Устройства, как ожидается, станут доступны для предварительного заказа 21 февраля.

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