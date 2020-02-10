Что говорят о Samsung Galaxy S20 перед презентацией?

Вечером 11 февраля в Сан-Франциско покажут новые смартфоны Galaxy. Если верить утечкам, южнокорейская компания приготовила три флагманские модели — S20, S20+ и S20 Ultra, а еще новый аппарат со сгибающимся экраном — Galaxy Z Flip

Название По идее новые смартфоны — одиннадцатое поколение Galaxy S, но то ли дело в наступившем годе, то ли в очаровании круглых чисел, то ли еще в чем-то, а в этот раз Samsung перескочит в названиях целый десяток. Вряд ли кто-то придает этому большое значение, кроме маркетологов компании. Тем не менее подсознательно ждешь соответствующий рывок во всем остальном. Надежда эта не сказать что напрасная, но раздутая. Позиционирование

В прошлом поколении изначально было четыре модели: базовая — S10, попроще — S10e, покруче — S10+ и самая передовая — S10 5G (в России ее не продавали за неимением мобильных сетей пятого поколения). Недавно была выпущена еще одна упрощенная модификация — S10 Lite. В этот раз схема иная: будет базовый аппарат S20, более крупный, дорогой, технически продвинутый S20+, самый большой и передовой S20 Ultra. У первых двух, скорее всего, будет две разновидности: 4G и 5G. У S20 Ultra появится только версия с поддержкой 5G. Поскольку она существенно отличается от остальных, будет грустно, если Samsung не довезет ее до России. Такое возможно: недавно всплыли сертификационные документы из Таиланда, где тоже толком нет сетей пятого поколения, и в них указаны только две модели. Дизайн У Galaxy S10e диагональ экрана составляет 5,8 дюйма, у S10 — 6,1 дюйма, у S10+ — 6,4 дюйма, у S10 5G — 6,7 дюйма. В "двадцатках" дисплеи крупнее (и, судя по всему, площе, без фирменных "стекающих" краев): 6,2, 6,7 и 6,9 дюйма. Но в ширину младшая модель получилась даже чуть уже, чем S10e, S20 Ultra — чем S10 5G, а S20+ сопоставима с S10+. Возможно, отчасти дело в тонких рамках вокруг экрана, но точно сыграло роль иное соотношение сторон — 20:9: новые флагманы вытянутее и длиннее предшественников на полсантиметра. Самое время присмотреть поясную сумку-чебурек, потому что редкие джинсы вместят такой аппарат. Спереди "двадцатки" одинаковые и почти не отличаются от прошлогодних Galaxy Note10. Фронтальная камера врезана посередине экрана, а не в углу, как раньше. Во всех моделях остался единственный глазок: обои для рабочего стола с Бендером из "Футурамы" для S10+ были остроумным решением, тем не менее двойная камера занимала много места и бросалась в глаза. Сзади смартфоны покрыты стеклом, а с одной стороны возвышается прямоугольный островок с камерами. Этот блок не разжигает фантазию, как "электробритва" iPhone 11, но выглядит тоже неважнецки. Камеры Главное новшество "двадцаток" и отличие друг от друга — камеры. Между S20 и S20+ почти нет разницы. Сзади в них установлено по три датчика: обычный, сверхширокоугольный, чтобы в кадр попадало больше пространства, и телевик с трехкратным оптическим зумом. В S20+ также есть сенсор для определения расстояния до объектов (англ. time-of-flight, ToF), он пригождается в приложениях с дополненной или виртуальной реальностью и для более точного размытия фона на снимках. S20 Ultra — особенный. Разрешение основного датчика составляет 108 Мп против 12 Мп в младших моделях. Впрочем, снимки не получатся в девять раз лучше: чем больше пикселей, тем меньше их размер и тем меньше света они улавливают. Но поговаривают, что камера, как всегда, хороша.

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Сверхширокоугольный датчик такой же, как у остальных "двадцаток", а у телевика разрешение почему-то даже меньше, зато оптический зум у него не трехкратный, а десятикратный (другие источники утверждают, что у S20 Ultra или у всех моделей в линейке зум будет пятикратный). Есть и ToF-сенсор, а также 40-мегапиксельная фронтальная камера (в S20 и S20+ фронталка 10-мегапиксельная, как в прошлом поколении). В последние годы алгоритмы обработки изображений и программы становятся важны не меньше, чем комплектующие, и по этой части инженеры тоже приготовили кое-что новенькое. Во-первых, цвета на кадрах якобы будут более правдоподобные (в смартфонах Samsung они обычно перенасыщенные, яркие, что нравится не всем). Во-вторых, добавится режим съемки сразу со всех трех камер, чтобы потом можно было выбрать лучшее фото. В-третьих, в режиссерском режиме можно будет выбрать объект, на котором фокусируется камера и который одним нажатием берется крупным планом, а также на ходу переключаться с одного объектива на другой. В-четвертых, одним нажатием можно будет делать серию снимков или коротких видео, поворачиваясь вокруг своей оси. Программа превратит их в подборку. В каких случаях это может пригодиться, пока неясно. Также в приложение камеры добавят режимы Night Hyperlapse и Space Zoom, съемку вертикальной панорамы, новые фильтры. Задняя камера будет способна снимать видео в разрешении 8K, но с ограниченными частотой кадров и динамическим диапазоном, фронтальная — 4K. В видеорежиме Pro можно будет на лету менять настройки. Появится ли что-то из этого в более старых моделях вместе с обновлениями, неизвестно. Другие особенности Во всех трех новинках будет один и тот же процессор. Раньше в Россию поставляли аппараты с фирменным чипом Exynos, в этот раз, скорее всего, будет так же, но, по слухам, в Южной Корее "двадцатки" появятся со Snapdragon 865. Это неожиданно: все-таки домашний рынок — и "мозги" от стороннего производителя. Как и все современные процессоры, Exynos 990 и Snapdragon 865 состоят из нескольких ядер, разработанных компанией ARM, но в чипе Samsung часть этих ядер более старая, чем в Snapdragon 865. Впрочем, в повседневных задачах едва ли кто-то заметит разницу. И Exynos 990, и Snapdragon 865 работают чуть быстрее предшественников, а энергию расходуют экономнее. Насчет встроенной памяти слухи противоречивые. У всех трех "двадцаток" будет модификация со 128 ГБ. Возможно, у S20 и S20+ другой не появится, а может, выпустят и аппараты с накопителем вдвое больше. У S20 Ultra будет версия с 512 ГБ. Также в любой смартфон можно поставить карточку на 1 ТБ. Емкость аккумуляторов значительно выросла. В S20 она составляет 4 тыс. мА*ч, в S20 — 4,5 тыс. мА*ч, в S20 Ultra — и вовсе 5 тыс. мА*ч. Правда, время работы от одного заряда может увеличиться не так существенно из-за больших экранов. Вслед за Note10 из "двадцаток" исчез разъем для наушников. Для подключения старых наушников понадобится переходник, в комплекте будет модель с USB-штекером. Еще можно купить беспроводной комплект (в некоторых странах оформившим предзаказ бесплатно дадут новые Galaxy Buds+). У экранов вдвое — до 120 Гц — увеличилась частота развертки. Это значит, что картинка может сменяться 120 раз в секунду. По идее благодаря этому изображение становится четче, движущиеся объекты в кадре меньше размазываются. Правда, многое зависит от источника изображения: если картинка изначально размазана, то с этим трудно что-то поделать. А вот в играх разница обычно заметнее. Galaxy Z Flip Вместе с новыми флагманами на презентации могут показать концептуальный смартфон Galaxy Z Flip — вторую гнущуюся модель Samsung. Если Galaxy Fold превращается в планшет, то этот аппарат представляет собой раскладушку, напоминающую пудреницу, где вместо клавиатуры — вторая половина дисплея.

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