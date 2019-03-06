Две недели с Galaxy S10+. На что способен новый флагман Samsung?

8 марта в продаже появятся смартфоны Samsung из линейки Galaxy S10. Редактор ТАСС заранее испытал старшую модель S10+ и рассказывает, что она собой представляет

После презентации 20 февраля "десятки" уже успели протестировать профильные СМИ — отзывы чрезвычайно лестные. Сайт DxOMark, чьи оценки с недавних пор упоминаются на презентациях смартфонов, поставил тройную камеру Galaxy S10+ (в S10 стоит такая же, а в S10e попроще — двойная) на первое место в своем рейтинге. Правда, столько же баллов ранее получили Huawei P20 Pro и Mate 20 Pro. Зато в рейтинге фронтальных камер S10+ с ее двойным модулем нет равных. Специализирующийся на экранах сайт Display Mate назвал S10 произведением искусства и самым инновационным смартфоном из тех, что доводилось испытывать. Ведущий YouTube-канала JerryRigEverything проверил базовую "десятку" на прочность и остался доволен: аппарат прочный, хотя царапается так же, как многие другие модели. Разбираются новые флагманы без особых сложностей, поэтому в случае поломки их, скорее всего, будет нетрудно починить. Наконец, по производительности "десятки" тоже расположились среди лидеров. Но год назад журналисты точно так же нахваливали "девятки", а их продажи все равно оказались ниже, чем рассчитывала Samsung.

Описание Сравнение трех моделей Samsung Galaxy S10

Смартфон Курьер привез смартфон в редакцию завернутым в полиэтиленовую пленку, без зарядки или других принадлежностей — продавать "десятки" будут с кабелем, адаптером, наушниками AKG, скрепкой и USB-переходником. На тестирование попала особая разновидность S10+ за умопомрачительные 125 тыс. руб.: с керамическим корпусом, 12 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ для хранения данных. Выглядит смартфон впечатляюще. Как водится у Samsung, экран будто стекает по бокам. В первых подобных моделях из-за этого возникала проблема — случайные нажатия. Потом ее устранили, но в "десятках", у которых боковые рамки тоньше некуда, она снова появилась. Возможно, с обновлениями операционной системы ситуация исправится, но пока лучше не тянуться большим пальцем к верхней части экрана и не обхватывать смартфон слишком сильно.

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Рамки сверху и снизу тоже стали заметно тоньше, чем раньше, а большинство обоев для рабочего стола хитро сделано с затемнением в правом углу, куда врезана фронтальная камера. Керамическая крышка — зеркальная. С ней смартфон Samsung даже сильнее, чем iPhone, напоминает черный монолит из открывающей сцены "Космической одиссеи 2001 года", только красивее (как-никак год-то 2019-й). Высшим приматам с деньгами к этой "десятке" лучше не прикасаться: остаются следы — это смазывает первое впечатление от смартфона. Считается, что прошлое поколение флагманов не заинтересовало покупателей потому, что "девятки" были почти неотличимы от "восьмерок" (и от параллельной линейки Galaxy Note). Про S10+ этого не скажешь. В дизайне осталась преемственность, но "десятка" выглядит легче и, если угодно, современнее. Несмотря на большой экран, смартфоном довольно удобно пользоваться одной рукой (у меня крупная, но не огромная ладонь). Для сравнения: S10+ оказался лишь чуть-чуть шире Xiaomi Mi5S с диагональю экрана на дюйм с четвертью меньше (дисплеи еще меньше почти не найти), который пылится дома. Но смартфон Samsung более вытянутый. Новая модель удобнее еще и потому, что сканер отпечатка пальца переместили с задней стороны прямо под экран: чтобы воспользоваться смартфоном, его больше не нужно перекладывать в руке. Впрочем, что раньше, что сейчас есть и другие способы разблокировки: по коду, рисунку, лицу. Сканера радужки во всех "десятках" нет: под дисплей его не встроишь, а еще одного отверстия в экране он не стоит — пользоваться им на ходу и особенно спросонья, пока не продрал глаза, было неудобно. Операционная система и приложение камеры Смартфоны на Android обычно поставляются с фирменными графическими оболочками — у разных моделей может быть одна версия операционной системы, но разные интерфейсы. Та, что используется в "десятках", называется One UI. Она работает быстро и обладает интересными особенностями. Если провести пальцем от правого края, появится меню с ярлыками избранных приложений или контактов, причем приложения можно запускать в паре, например, в верхней половине откроется YouTube, а в нижней — мессенджер, чтобы смотреть видео и одновременно обсуждать его с приятелями. Приложение камеры требует отдельного разговора. В базовых режимах съемки фото и видео есть переключатели между тремя модулями: широкоугольный снимает, как обычно, с телеобъективом — оптически приближая объекты в кадре, а сверхширокоугольный — наоборот, отдаляя и эффектно искажая сцену подобно "рыбьему глазу", но не так сильно.

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Режим сверхзамедленного видео, как в "Матрице" или повторах в футбольных трансляциях, доработали, но не так, как хотелось бы. Теперь приложение не ждет, пока в кадре начнется движение, а просто снимает, когда велено. Также можно выставить продолжительность, но либо 0,4 секунды, либо 0,8 секунд. Видимо, ограничение обусловлено тем, что медленные ролики занимают уйму места, но зачем еще 1 ТБ, если не для этого? Еще в приложении появились интеграция с Instagram (снимаешь — тут же запускается редактор "Историй") и режим "Еда" (чтобы подчеркнуть великолепие яства, все вокруг него размывается). Но это мелочи. Главное — волшебная кнопка "Средство оптимизации сцены". За сухим названием скрывается технология на основе машинного обучения, которая анализирует сцену в кадре, выставляет подходящие настройки и даже подсказывает наилучший ракурс. Выглядит это так: после короткого раздумья в видоискателе появляется кружок, и нужно развернуть смартфон так, чтобы кружок оказался в центре, а горизонт при этом не завалился. Первое время подсказка вызывает тревожное благоговение, а когда кружок сразу возникает в центре — раболепный восторг: надо же, мои нейросети из 86 млрд клеток что-то да стоят. Правда, автоматика способна выжать максимум только из того, что ей дают, — совсем неудачный кадр благодаря ей станет разве что просто неудачным. Возможно, в будущем можно будет просто кружиться со смартфоном в руке, и аппарат заботливым голосом, натренированным на миллионах других голосов, подскажет, куда посмотреть, как присесть (и что написать в Instagram, чтобы оптимально пустить пыль в глаза). Другие особенности Кое в чем S10+ и есть смартфон из будущего. Он способен обеспечить самую быструю на данный момент передачу данных в сетях 4G, но не факт, что на это способны сами сети в вашем районе. То же самое касается нового стандарта Wi-Fi 6: нужен не только телефон, но и подобающие роутеры. Еще "десятки" могут подпитать устройства с беспроводной зарядкой, например, фитнес-браслеты, умные часы, беспроводные наушники, некоторые смартфоны той же Samsung или флагманы других производителей. Как часто в этом есть необходимость — отдельный вопрос, но при желании с S10+ такой трюк проделывается безболезненно: за день с включенным Wi-Fi батарея разряжается лишь до 60-70%, а с мобильным интернетом — до 40-50%. Отличный результат.

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