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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

Boeing намерен продолжить производство самолетов 737 MAX до их возвращения в эксплуатацию

В компании рассчитывают, что процесс эксплуатации лайнеров начнется в середине 2020 года

НЬЮ-ЙОРК, 12 февраля. /ТАСС/. Американский авиаконцерн Boeing рассчитывает возобновить производство своего лайнера Boeing 737 MAX до того, как будет разрешено его возвращение в эксплуатацию. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на вице-президента Boeing по маркетингу Рэнди Тинсета.

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По его словам, в компании рассчитывают на то, что процесс эксплуатации самолетов модели Boeing 737 MAX начнется в середине текущего года. При этом Тинсет уточнил, что возобновление производства лайнеров будет происходить постепенно, так как в противном случае это может повлечь за собой резкое увеличение числа заказов, выполнение которых потребует дополнительного времени и ресурсов.

В декабре минувшего года концерн Boeing объявил о том, что с января 2020 года на время прекратит выпуск самолетов Boeing 737 MAX. Как следует из опубликованного заявления, в компании решили приостановить производство этих самолетов и сосредоточить внимание на доставке примерно 400 Boeing 737 MAX, которые уже имеются в ее резерве. В Boeing уточнили, что пока не планируют массовых увольнений сотрудников в связи с этим решением.

Теги
СШАЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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