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В 70 регионах России обнаружили в продаже контрабандные сигареты из Белоруссии

Согласно исследованию IT-компании "Эвотор", доля белорусской контрабанды в продажах сигарет в январе составила не менее 1,1%
Описание
© Сергей Савостьянов/ТАCC

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Нелегальные сигареты в РФ продают 3% магазинов несетевой розницы с табачным ассортиментом, при этом каждая пятая пачка сигарет в Смоленской и Челябинской областях нелегально завезена из Белоруссии. От этом говорится в исследовании IT-компании "Эвотор", проанализировавшей в январе 2020 года продажи брендов, которые не поставляются в Россию легально (NZ, Minsk, FEST, Credo).

"Нелегальные сигареты сегодня продают 3% магазинов российской несетевой розницы с табачным ассортиментом. Доля белорусской контрабанды в продажах сигарет в России в январе 2020 года составила не менее 1,1%", - отметил директор по маркировке компании Вячеслав Предыбайло.

Всего в январе контрабандные сигареты продавались в 70 российских регионах. Самая высокая доля контрабандного белорусского табака в Смоленской и Челябинской областях - 22%. На третьем месте - Республика Дагестан, где доля продаж нелегальных белорусских сигарет в несетевой рознице составляет 10%. Существенная доля продаж нелегальных сигарет из Белоруссии наблюдается также в Вологодской области (8%), Ивановской области (7%), Санкт-Петербурге (6%), Волгоградской области (5%). Средняя цена контрабандных сигарет почти в два раза ниже легальных - 55 рублей против 93 рублей.

По данным "Эвотор", на начало ноября 2019 года 23% магазинов с табаком в ассортименте продавали маркированную продукцию, в январе 2020 года их доля увеличилась до 31%. "В пяти российских регионах маркированные сигареты продает больше половины магазинов малого бизнеса с табачной продукцией. Это Томская (доля точек с маркированными сигаретами - 52%), Тульская (53%), Мурманская (57%), Калужская (58%) и Псковская (59%) области", - отмечают аналитики.

Компания "Эвотор" развивает сервисы для управления бизнесом, обрабатывает данные более 600 тыс. смарт-терминалов в торговых точках по всей России, также компания развивает процессинговую платформу, которая позволяет подключать эквайринг владельцам онлайн-касс.

О маркировке

По данным аналитического агентства Nielsen, доля контрафактной табачной продукции в России по итогам января - сентября 2019 года достигла 15,6% от всего объема продаж, что на 7,2 п.п. выше, чем за аналогичный период 2018 года. По оценкам аналитического агентства Kantar TNS, основные поставщики нелегальных сигарет в Россию - Белоруссия, Казахстан и Армения. С 1 июля 2019 года в рамках борьбы с нелегальным оборотом сигарет в РФ введена их обязательная маркировка.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. 1 января 2020 года предусмотрена обязательная маркировка лекарств, 1 июня 2020 года - готовой молочной продукции.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.

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