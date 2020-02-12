Мишустин: технологии Сбербанка используют в цифровой платформе государства

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Технологии Сбербанка будут применяться для упрощения жизни россиян и при создании государственной цифровой платформы, надеется премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Очень хорошо, что электронные сервисы, технологии, которыми сегодня обладает банк, будут применяться для упрощения жизни наших людей, для построения цифровой платформы государства. Надеюсь на то, что мы совместно все эти технологии отработаем", - сказал Мишустин в среду на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом.