Топ-менеджер "Нафтогаза" через суд потребовал премию за победу над "Газпромом"

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко решил через Печерский районный суд Киева добиться своей премии за победу в споре компании с "Газпромом". Об этом топ-менеджер компании заявил в программе "Обратный отсчет", показанной в эфире украинского "Первого канала".

"Я требую выполнения "Нафтогазом" обязательств по трудовому договору - выплаты зарплаты. Премия - это часть зарплаты по украинскому законодательству, она прописана в моем трудовом договоре и потому должна была автоматически быть выплачена 30 декабря [2019 года]", - пояснил он.

По словам Витренко, он предлагал руководству страны разные варианты решения этой проблемы, однако ответа не получил.

Речь идет о премиях в размере 1% от $2,9 млрд, выплаченных "Газпромом", то есть около $29 млн, которые предполагалось распределить между руководителями "Нафтогаза". Ранее вопрос о выплате этой премии вызвал широкий резонанс, общественность и политики Украины посчитали такие суммы непомерно высокими на фоне низких доходов населения и состояния экономики в целом. Кабинет министров Украины попросил наблюдательный совет "Нафтогаза" приостановить выплату премий, так как правительство намерено "изучить контракты членов правления "Нафтогаза" и вопрос корректности выплаты таких начислений".

Витренко считает премиальные заслуженными, подчеркивая, что именно он был инициатором арбитражей с "Газпромом" и непосредственно их сопровождал.

30 декабря 2019 года Украина и РФ подписали пакетное соглашение по транзиту газа на 2020-2024 годы с возможностью пролонгации транзита еще на 10 лет. В 2020 году транзит через Украину составит 65 млрд куб. м, а также 40 млрд куб. м ежегодно с 2021-го по 2024 год. Документом также предусматривается отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не приняты окончательные решения, и отказ в будущем от всех возможных претензий по контрактам на поставку и транзит от 19 января 2009 года. По условиям соглашения, "Газпром" до конца 2019 года также выплатил Украине $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража.