Власти Забайкалья сообщили, что закрытие границы с КНР не повлияло на цены продуктов

ТАСС, 17 февраля. Незначительный рост цен на овощи наблюдается в Забайкальском крае, но это связано не с закрытием российско-китайской границы, а с сезонным фактором. Об этом сообщил в понедельник на оперативном правительственном совещании в Чите и.о. заместителя председателя правительства Забайкальского края - министра экономического развития Забайкальского края Александр Бардалеев.

В начале февраля вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) совместно с главами дальневосточных регионов вести мониторинг цен на продукты на Дальнем Востоке и принять меры, чтобы не допустить их необоснованного повышения. По данным полпредства, в СМИ стала появляться информация о необоснованном повышении цен на продукты питания из-за временного ограничения движения через пункты пропуска на участках границы России с Китаем в связи с угрозой распространения коронавируса.

"Ситуацию с ценами на продукты питания можно охарактеризовать как стабильную. Зафиксировано незначительное повышение цен на томаты и огурцы, но это сезонный фактор. Цены на фрукты в регионе остались на прежнем уровне", - сообщил Александр Бардалеев.

5 февраля Бардалеев сообщал журналистам, что из КНР ранее завозили фрукты и овощи только часть торговых сетей Забайкалья, другие сети в большей части не зависят от поставок из Китая. Тогда же он отметил, что власти региона окажут помощь в организации поставок овощей из других российских регионов. В настоящее время идет работа по заключению контрактов товаропроизводителей Новосибирской области с торговыми сетями Забайкалья. "Получены списки крупнейших производителей овощей Новосибирской области, они направлены в работу в торговые сети", - сказал Бардалеев.