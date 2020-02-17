{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Забайкалья сообщили, что закрытие границы с КНР не повлияло на цены продуктов

Незначительное повышение цен на томаты и огурцы связано с сезонным фактором, отметил министр экономического развития региона

ТАСС, 17 февраля. Незначительный рост цен на овощи наблюдается в Забайкальском крае, но это связано не с закрытием российско-китайской границы, а с сезонным фактором. Об этом сообщил в понедельник на оперативном правительственном совещании в Чите и.о. заместителя председателя правительства Забайкальского края - министра экономического развития Забайкальского края Александр Бардалеев.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

В начале февраля вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) совместно с главами дальневосточных регионов вести мониторинг цен на продукты на Дальнем Востоке и принять меры, чтобы не допустить их необоснованного повышения. По данным полпредства, в СМИ стала появляться информация о необоснованном повышении цен на продукты питания из-за временного ограничения движения через пункты пропуска на участках границы России с Китаем в связи с угрозой распространения коронавируса.

"Ситуацию с ценами на продукты питания можно охарактеризовать как стабильную. Зафиксировано незначительное повышение цен на томаты и огурцы, но это сезонный фактор. Цены на фрукты в регионе остались на прежнем уровне", - сообщил Александр Бардалеев.

5 февраля Бардалеев сообщал журналистам, что из КНР ранее завозили фрукты и овощи только часть торговых сетей Забайкалья, другие сети в большей части не зависят от поставок из Китая. Тогда же он отметил, что власти региона окажут помощь в организации поставок овощей из других российских регионов. В настоящее время идет работа по заключению контрактов товаропроизводителей Новосибирской области с торговыми сетями Забайкалья. "Получены списки крупнейших производителей овощей Новосибирской области, они направлены в работу в торговые сети", - сказал Бардалеев.

Теги
РоссияЗабайкальский край
Реклама на ТАСС
"Ъ": Минприроды хочет провести аукцион на интересующие "Лукойл" участки Каспия
В ведомстве подчеркнули, что правовой статус Каспийского моря остается неопределенным, так как Конвенция о правовом статусе Каспия ратифицирована еще не всеми участниками
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС