В отношении петербургского "Метростроя" ввели процедуру наблюдения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в понедельник ввел процедуру наблюдения в отношении генподрядчика по строительству метрополитена Санкт-Петербурга - ОАО "Метрострой", следует из материалов дела.

Компания "Ариэль металл" подала иск о признании несостоятельности "Метростроя" в марте 2019 года. Впоследствии к заявителю присоединились компании-кредиторы ООО "Таск", ЗАО "Метробетон" и ООО "Торговая компания "Гермес", а также другие организации.

ФНС в начале 2019 года также пыталась добиться признания "Метростроя" банкротом из-за многомилионных долгов по налогам, однако позже участники спора заключили мировое соглашение, и компания получила рассрочку на выплату долга. В сентябре о своем намерении подать новый иск о банкротстве "Метростроя" заявил Сбербанк, а также несколько других частных компаний.

Иски о банкротстве ранее подавались и в отношении других дочерних компаний "Метростроя", часть из них были удовлетворены, другие продолжают рассматриваться.