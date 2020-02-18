Власти Сингапура отменили повышение НДС из-за вспышки коронавируса

СИНГАПУР, 18 февраля. /ТАСС/. Правительство Сингапура отложило планы повышения налога на добавленную стоимость (НДС) в будущем году в связи с экономическими последствиями эпидемии коронавируса. Об этом сообщил во вторник вице-премьер, министр финансов Хэн Сви Кит, представляя в парламенте проект бюджета на 2020 год.

"После оценки доходов и расходов государства, учитывая текущее состояние экономики, было принято решение отменить повышение до 9% налога в будущем году", - сказал замглавы правительства. По его словам, "НДС сохраняется на уровне 7%".

Вице-премьер также сообщил, что "ряд секторов экономики получат налоговые льготы в связи с убытками от эпидемии коронавируса". В частности, "аэропорту Чанги предоставляется 15-процентная скидка на налог на недвижимость, гостиницам - 30-процентная", - заявил Хэн Сви Кит.

Cоциально-экономическая поддержка

Правительство Сингапура выделило свыше 6,4 млрд сингапурских долларов ($4,5 млрд) для социально-экономической поддержки на фоне распространения коронавируса.

"Примерно 4 млрд сингапурских долларов ($2,8 млрд) будет направлено предприятиям для сохранения рабочих мест, обеспечения тех областей, которые напрямую несут убытки от нового вируса", - сказал он. Кроме того, "около 1,6 млрд сингапурских долларов ($1,1 млрд) предназначены на социальную программу выплаты гражданам Сингапура, еще 800 млн сингапурских долларов ($574 млн) - непосредственно на борьбу с коронавирусом", - пояснил вице-премьер.

"Первостепенная задача правительства заключается в защите жителей страны от эпидемии, и для этого будут предприняты все необходимые меры", - указал Хэн.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае приближается к 1,9 тыс., выздоровели 12,5 тыс., инфицированы 72,4 тыс. человек.