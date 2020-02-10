Коронавирус в Сингапуре: торговый психоз и жесткие меры властей

Евгений Соловьев — о том, что ситуация с новым вирусом в Сингапуре самая тяжелая за пределами материкового Китая

Правительство Сингапура в конце прошлой недели объявило оранжевый уровень эпидемиологической опасности, пообещав использовать "агрессивные методы, чтобы остановить или ограничить дальнейшее распространение" нового коронавируса. Причиной этого, как объяснил министр здравоохранения Гань Ким Юн, стала невозможность установить источники распространения вируса, что удавалось до недавнего времени.

На сегодняшний день число инфицированных достигло 43 человек, состояние шестерых оценивается как критическое. Одновременно подтверждено, что несколько иностранцев привезли коронавирус в свои страны из Сингапура, где все они участвовали в одной конференции. В частности, двое граждан Малайзии и двое Республики Корея, а также британец, который подозревается в передачи коронавируса в Испании и Франции. Предпоследний уровень угрозы Цветовую систему эпидемиологической опасности власти Сингапура ввели в 2003 году после вспышки атипичной пневмонии, от которой здесь умерли 33 человека, более 230 были инфицированы. Тогда это стало одним из самых высоких показателей за пределами Китая. Нынешний уровень предшествует последнему, красному, что означает критическое положение, когда власти объявляют пандемию. Сингапурцы, вспоминая атипичную пневмонию, конечно, очень напуганы происходящим. Хотя в специальном обращении по поводу коронавируса премьер-министр Ли Сянь Лун 8 февраля заявил, что сейчас государство намного лучше готово реагировать на подобные угрозы, в том числе обучен медицинский персонал, разработаны новейшие средства диагностики, создана превентивная система и прочее. Если не брать в расчет заболевших на круизном судне Diamond Princess, которое находится на карантине в японском порту Иокогама, то ситуация в Сингапуре самая тяжелая за пределами материкового Китая. Международные эксперты отмечают, что главные угрозы таят в себе высокая плотность населения — около 7,4 тыс. человек на кв. км (это второй показатель в мире), а также невозможность Сингапура мобилизовать все ресурсы, как это было сделано в Китае. Невозможно по примеру Уханя закрыть город или приостановить воздушное сообщение. Торговый психоз Через пару часов после выступления министра почти во всех крупных супермаркетах выстроились многочасовые очереди. Несмотря на многочисленные предупреждения медицинских специалистов избегать массовых сборищ, сингапурцы шли и шли в магазины, скупая все подряд. Главным образом спросом пользовались рис, лапша быстрого приготовления, замороженные продукты, консервы, чай, кофе, сахар, предметы личной гигиены и средства для уборки помещений. За несколько часов полки многих супермаркетов практически полностью опустели.

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Председатель правления крупнейшей сети продовольственных магазинов FairPrice Сиа Киан Пэн почти сразу заверил в наличии достаточных запасов, которые пополняются с центральных складов. Правда, по его словам, "если жители Сингапура начнут в панике покупать в огромных объемах, то, конечно, будут ощущаться перебои с поставками". Пытаясь объяснить причину "торгового психоза", некоторые покупатели с забитыми телегами заверяли корреспондента ТАСС, что "продукты могут так же быстро исчезнуть, как и защитные маски, дезинфицирующие растворы или салфетки и даже термометры". Практически во всех аптеках города-государства уже как минимум три недели при входе висят объявления: "К сожалению, маски, дезинфицирующая жидкость, термометры отсутствуют. Просьба отнестись к этому с пониманием ". А если они и поступают в продажу, то можно купить не больше двух штук (каждого наименования) в руки. На прошлой неделе такие же ограничения стали действовать и в отношении средств для мытья полов. На фоне повышенного спроса в супермаркетах непривычно безлюдными стоят основные торговые центры. В любое время, в том числе в выходные, можно без очереди попасть в рестораны; в кофейнях — скучающие бариста и полно свободных столиков; кинотеатры заполняются в лучшем случае наполовину. Столь популярные здесь фуд-корты, где сингапурцы любят завтракать, обедать и ужинать, также выглядят пустынными, многие торговые точки закрываются. Ограничения на въезд Спустя почти трое суток потребительского ажиотажа властям пришлось пойти на новые жесткие меры. И FairPrice с 9 февраля ввела ограничения, согласно которым каждый покупатель сможет приобрести не более двух упаковок риса, четырех пачек лапши, двух коробок туалетной бумаги и бумажных полотенец, а также овощей на сумму не более 50 сингапурских долларов ($36).

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