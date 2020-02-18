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"Алроса" запустила программу продаж крупных и редких бриллиантов частным клиентам банков

Компания расширила эту программу на пять российских банков - Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Росбанк и Райффайзенбанк

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. "Алроса" запустила программу продажи крупных и редких бриллиантов частным клиентам и расширила ее на пять российских банков - Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Росбанк и Райффайзенбанк. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор компании "Бриллианты "Алроса" - гранильного филиала "Алросы" - Павел Винихин.

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"В числе покупателей - частные лица, в том числе состоятельные клиенты private banking, заинтересованные в бриллиантах как объекте альтернативных инвестиций. <...> Мы недавно начали предлагать такой инструмент в России - совместно с подразделениями private banking нескольких крупных банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Росбанка и Райффайзенбанка. В рамках этой программы клиенты получают возможность купить бриллианты эксклюзивного ассортимента, в том числе на аукционах, которые ранее были закрыты для частных лиц", - сказал он.

Винихин отметил, что в рамках программы уже совершаются регулярные продажи. Интерес для частных инвесторов, по его словам, представляют бесцветные экземпляры массой от трех до пяти карат в зависимости от других характеристик, а также бриллианты насыщенных фантазийных цветов.

В апреле 2019 года "Коммерсантъ" со ссылкой на советника президента компании Елены Суховеевой сообщал о планах "Алросы" запустить такую программу. Тогда планировалось, что продажи будут осуществляться через Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк.

"Алроса" с конца 2017 года проводит регулярные аукционы по продаже алмазов крупных размеров (более 10,8 карата). На долю таких аукционов приходится порядка 10% продаж компании. В 2020 году "Алроса" планирует провести 34 международных аукциона по продаже алмазов крупных размеров.

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