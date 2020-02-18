В Минпромторге прокомментировали предложение о продаже алкоголя через портал госуслуг

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Предложение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) об использовании единой биометрической системы (ЕБС) и сайта госуслуг для продажи алкоголя через интернет пока неосуществимо, в дальнейшем это проект может быть использован в качестве базы для разработки подзаконных актов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга.

"Как мы все знаем, онлайн-торговля запрещена, и это требование законодательства в рамках эксперимента не может быть не учтено. Для регуляторов эксперимент может быть интересен в целях последующей разработки подзаконных актов", - сказали в министерстве.

В Минпромторге добавили, что параметры проекта и временные рамки будут обсуждаться с инициаторами проекта дополнительно. "По сути, предлагаемый АКИТ эксперимент - это техническая обкатка функциональных возможностей ЕГАИС в связи с предполагаемой законопроектом розничной продажей алкоголя оптовыми организациями населению. В его рамках предлагается смоделировать некую ситуацию на принципах, не противоречащих действующему законодательству, то есть без реальной реализации алкоголя онлайн потребителю", - уточнили в Минпромторге, добавив, что речь не идет о реализации алкоголя онлайн в отдельных субъектах РФ.

О предложении АКИТ по продаже алкоголя через портал госуслуг написала 18 февраля газета "Известия". В АКИТ ТАСС подтвердили данную инициативу.

Предложение АКИТ

"Компании, входящие в состав АКИТ, поддерживают законопроект [о легализации продажи алкоголя дистанционным способом] и обращаются с предложением о предоставлении возможности проведения эксперимента с целью тестирования возможных сценариев интернет-торговли алкогольной продукцией: использования единой биометрической системы для контроля возраста покупателей, обновления и последующей интеграции и ведения учета в ЕГАИС, фиксации времени и места продажи, возможностей доставки "Почтой России" и курьерскими службами", - говорится в письме АКИТ (имеющемуся в распоряжении ТАСС), направленном премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Проведение эксперимента предполагается только с ограниченным кругом верифицированных пользователей (сотрудники компаний) по согласованию с ответственным ведомством и с привлечением компаний-разработчиков электронных систем, позволяющих осуществить контроль ("Ростелеком", "Центринформ", "Атол"), а также ведущих производственных, торговых и логистических компаний, отмечается в письме.

По мнению авторов документа, такой подход позволит детально изучить потенциальные риски, создаст практическую базу для разработки подзаконных нормативных актов и даст возможность выстроить бизнес-процессы компаний в полном соответствии с будущим законодательством.

В письме АКИТ указывается, что в эксперименте готовы принять участие среди прочих: ретейлеры "Ашан", Metro, "О'кей", онлайн-площадки Ozon и Wildberries, сервисы доставки "Сбермаркет" и "Утконос", Goods, специализированные магазины Simple Wine и WineLab, а также "Почта России".