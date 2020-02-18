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Эксперт: бизнес РФ потеряет миллиарды долларов из-за непоставок товаров из КНР в феврале

Руководитель общественной приемной по внешнеэкономической деятельности при бизнес-омбудсмене Москвы Александр Сучков считает, что наибольшие потери ощутят российские заказчики комплектующих из Китая

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Потери российского бизнеса в связи с недополученной продукцией из Китая за февраль оцениваются в миллиарды долларов. Такое мнение высказал во вторник ТАСС руководитель общественной приемной по внешнеэкономической деятельности при бизнес-омбудсмене Москвы, член Общественного совета при Федеральной таможенной службе России Александр Сучков.

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"Недополученная продукция будет оцениваться в миллиарды долларов за февраль. Будут еще недогрузки в марте", - сказал он. По словам Сучкова, наибольшие потери ощутят российские заказчики комплектующих из Китая. "Я думаю, однозначно это будут комплектующие для электроники и готовая электроника, мебель и отчасти обувная промышленность", - уточнил эксперт.

Он добавил, что на некоторых отечественных заводах, закупающих комплектующие, "складские запасы уже падают". "Если китайские предприятия не запустятся в ближайшее время, это очень сильно ударит и по бизнесу, и по потребителям, потому что товары негде будет купить", - добавил Сучков.

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